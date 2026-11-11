Imagens mostram PM jogando spray de pimenta e trancando porta-malas da viatura - Reprodução / Redes sociais

Imagens mostram PM jogando spray de pimenta e trancando porta-malas da viaturaReprodução / Redes sociais

Publicado 11/11/2026 09:12

Um homem de 26 anos morreu asfixiado após ser trancado no porta-malas de uma viatura e policiais militares atiraram spray de pimenta. O caso ocorreu em Corinto, no interior de Minas Gerais, na última sexta-feira (6), e repete a abordagem da Polícia Rodoviária Federal que chocou o País em 2022, em Sergipe.





Um vídeo registrou o momento em que o homem grita por socorro e bate no porta-malas. Em seguida, é possível ver o militar jogando spray de pimenta e fechando a porta do veículo. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.



Parentes relataram que Maurício estaria em surto psicótico, quando vizinhos acionaram a PM. Em uma publicação nas redes sociais, Ana Paula Pereira, tia do homem, afirmou que ele foi "algemado" e espancado durante a abordagem. A reportagem procurou a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público, e aguarda retornos.



Ainda de acordo com Ana Paula, a esposa de Maurício teria pedido para que os policiais "não fizessem isso". Ela relatou que a vítima gritava "eles vão me matar, eles vão me matar" durante a ação.



A mulher afirmou que, até o momento, a família não sabe qual é a causa da morte. "Quero saber o que aconteceu. Quero Justiça! Os médicos no pronto-socorro não souberam dizer", desabafou. Maurício teria passado mal e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Corinto, mas morreu no local.

LEIA MAIS: Mortes em ações policiais terão contexto incluído em certidões de óbito Um vídeo registrou o momento em que o homem grita por socorro e bate no porta-malas. Em seguida, é possível ver o militar jogando spray de pimenta e fechando a porta do veículo. As imagens foram divulgadas nas redes sociais.Parentes relataram que Maurício estaria em surto psicótico, quando vizinhos acionaram a PM. Em uma publicação nas redes sociais, Ana Paula Pereira, tia do homem, afirmou que ele foi "algemado" e espancado durante a abordagem. A reportagem procurou a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público, e aguarda retornos.Ainda de acordo com Ana Paula, a esposa de Maurício teria pedido para que os policiais "não fizessem isso". Ela relatou que a vítima gritava "eles vão me matar, eles vão me matar" durante a ação.A mulher afirmou que, até o momento, a família não sabe qual é a causa da morte. "Quero saber o que aconteceu. Quero Justiça! Os médicos no pronto-socorro não souberam dizer", desabafou. Maurício teria passado mal e foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Corinto, mas morreu no local.

Caso repete abordagem que chocou o País em 2022



Em 2022, uma abordagem semelhante feita pela Polícia Rodoviária Federal em Sergipe chocou o País. À época, o motociclista Genivaldo de Jesus dos Santos foi asfixiado com gás no porta-malas de uma viatura da PRF.



Na ocasião, ele foi parado em uma blitz em Umbaúba por dirigir sem capacete. Durante a abordagem, policiais prenderam o motociclista no porta-malas da viatura e ativaram uma bomba de gás lacrimogênio no interior do veículo. Nas imagens, os policiais impedem sua saída do porta-malas enquanto o gás é inoculado.



Em dezembro de 2024, os ex-policiais rodoviários federais Paulo Rodolpho Lima Nascimento, Kléber Nascimento Freitas e William de Barros Noia foram condenados pela morte de Genivaldo.



A maior pena foi atribuída a Paulo Rodolpho Lima Nascimento, que foi condenado a 28 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. Nascimento foi responsável por jogar a bomba de gás e segurar a porta.



Já William de Barros Noia e Kleber Nascimento Freitas foram condenados a 23 anos, um mês e nove dias prisão por tortura seguida de morte. Noia abordou a vítima desde o início e segurou a porta da viatura para impedir sua saída. Freitas utilizou spray de pimenta contra Genivaldo.



Na época da condenação, a defesa dos acusados declarou a inocência dos réus e argumentou que os agentes usaram os meios disponíveis para conter a resistência da vítima.