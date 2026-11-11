Pai de Gracyanne Barbosa faleceu aos 72 anos - Reprodução/Instagram

Pai de Gracyanne Barbosa faleceu aos 72 anos Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2026 11:16

Dia pela assessora da musa fitness na manhã nesta quarta-feira (11). A causa do óbito é desconhecida. Elias Barbosa, pai de Gracyanne Barbosa , faleceu aos 72 anos na noite de segunda-feira (9). A informação foi confirmada aopela assessora da musa fitness na manhã nesta quarta-feira (11). A causa do óbito é desconhecida.

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Os dois se reconciliaram cerca de três meses antes da morte. A artista viajou até Brasilândia, no interior de Mato Grosso do Sul, para visitar o familiar no Dia dos Pais, em agosto. Na ocasião, ela compartilhou uma imagem do encontro nas redes sociais.

"Hoje foi um dia de amor, de reconciliação, de cura e, principalmente, de paz no coração. Eu acredito muito que Deus transforma aquilo que entregamos nas mãos Dele. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais", escreveu na legenda.

Segundo a assessoria de Gracyanne, a musa fitness soube do falecimento após participar do "Blogueirinha Entrevista", do Multishow. No programa, ela revelou um combinado não cumprido por Belo após o fim do casamento em 2024.

"Quando tive um relacionamento fora, ele sabia. Eu não sabia que ele estava tendo um relacionamento fora, soube depois. Nosso combinado era assumir que cada um teve um relacionamento e que já não estávamos juntos. Assumi porque cumpro a palavra e ele se manteve quieto como fez a vida inteira!", contou.

Apesar disso, a ex-dançarina do Tchakabum declarou ter perdoado o ex-marido pela omissão. "Ele me deixou na fogueira, foi muito ruim, mas hoje perdoei. Se não libera o perdão, não segue em frente". Gracyanne também desmentiu qualquer rivalidade com Viviane Araujo, ex-mulher do artista.

"Eu não fiz parte da história, todo mundo sabe que eu não fui pivô da separação, então não tem como opinar. Mas tenho como respeitar! Eu acho que ela também escutava muitas coisas de maneira errônea, e hoje está muito mais claro e mais explicado. [...] Hoje em dia ela deixou claro: 'Não era a Gra, não era ela que estava com o Belo'. Mas eu acho que hoje não existe mais nenhuma rivalidade. Era triste!", lamentou.

Suposta interferência

Blogueirinha revelou que João Vicente de Castro tentou intervir no roteiro da entrevista realizada com Gracyanne. A apresentadora explicou que o ator queria que o suposto envolvimento com a musa fitness ficasse de fora dos assuntos abordados no programa.

"É uma reclamação que eu quero fazer aqui ao vivo, tá, gente? Eu não sei por que o roteiro chegou até o João Vicente. O João Vicente não é dono do Porta dos Fundos e, se for, problema, é dele também, porque eu trabalho para o Multishow, pra Globo, para o Grupo Globo, tá? Então, não quero que nada passe por ele, porque se a entrevistada aqui não falou nada que eu não posso falar, por que é que o João Vicente vai falar alguma coisa que eu não posso falar?", disparou.