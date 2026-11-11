Prorrogação da MP que proíbe as bets foi assinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Andressa Anholete / AgÊncia Senado

Prorrogação da MP que proíbe as bets foi assinada pelo presidente do Senado, Davi AlcolumbreAndressa Anholete / AgÊncia Senado

Publicado 11/11/2026 11:54

O Congresso Nacional prorrogou nesta quarta-feira (11), por mais 60 dias a medida provisória assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que proíbe o funcionamento das bets no Brasil. A decisão foi assinada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e publicada no Diário Oficial da União.