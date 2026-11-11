O presidente Lula, de 81 anos, já sofreu de um câncer de laringe há 15 anos - Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula, de 81 anos, já sofreu de um câncer de laringe há 15 anos Ricardo Stuckert / PR

Publicado 11/11/2026 14:27

presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pôde fazer dois discursos previstos nesta quarta-feira (11) durante a COP31 de Antália, devido a problemas de garganta em sua primeira viagem ao exterior desde a sua reeleição.

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Com forte rouquidão e fazendo muito esforço, o presidente compareceu em um primeiro momento na abertura da cúpula, enquanto líder do país que organizou a anterior Conferência das Partes, no ano passado em Belém do Pará.



Logo depois, participou de outro evento dedicado à preservação das florestas tropicais, mas deixou seu ministro de Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, ler o discurso em seu lugar.



O presidente, de 81 anos, que assumirá o quarto mandato em janeiro e sofreu há 15 anos de um câncer de laringe, disse estar muito afônico e que precisaria idealmente parar de falar por vários dias para se recuperar.



"Vim à Antália com mandato renovado pelo povo brasileiro para aprofundar um projeto de governo que coloca o desenvolvimento sustentável no topo de suas prioridades", dizia seu discurso, lido por Capobianco.



Por fim, Lula tampouco apareceu em seu terceiro comparecimento previsto para esta quarta-feira, no âmbito da série de discursos de chefes de Estado e de governo presentes na Turquia.



O coordenador da sessão o chamou ao púlpito, e como Lula não aparecia, convocou momentos depois o seguinte na lista, o presidente da Somália. Com forte rouquidão e fazendo muito esforço, o presidente compareceu em um primeiro momento na abertura da cúpula, enquanto líder do país que organizou a anterior Conferência das Partes, no ano passado em Belém do Pará.Logo depois, participou de outro evento dedicado à preservação das florestas tropicais, mas deixou seu ministro de Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, ler o discurso em seu lugar.O presidente, de 81 anos, que assumirá o quarto mandato em janeiro e sofreu há 15 anos de um câncer de laringe, disse estar muito afônico e que precisaria idealmente parar de falar por vários dias para se recuperar."Vim à Antália com mandato renovado pelo povo brasileiro para aprofundar um projeto de governo que coloca o desenvolvimento sustentável no topo de suas prioridades", dizia seu discurso, lido por Capobianco.Por fim, Lula tampouco apareceu em seu terceiro comparecimento previsto para esta quarta-feira, no âmbito da série de discursos de chefes de Estado e de governo presentes na Turquia.O coordenador da sessão o chamou ao púlpito, e como Lula não aparecia, convocou momentos depois o seguinte na lista, o presidente da Somália.

Na quinta-feira, Lula tem previsto um encontro com a sociedade civil em Antália às 14h30 GMT (11h30 de Brasília). Em seguida, deve viajar para as Filipinas para uma cúpula da Asean, a associação regional do sudeste asiático.



A viagem atual é sua primeira ao exterior desde que venceu o segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro e foi reeleito para seu quarto mandato.

Lula, apesar da dificuldade na fala, foi saudado por sua presença na COP e por sua vitória sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



O chanceler britânico, Ed Miliband, se referiu à sua reeleição como "uma vitória pela ação climática" e o presidente congolês, Felix Tshisekedi o elogiou como "um exemplo de resiliência".



O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, cujo país é um contribuinte-chave do Fundo Amazônia de preservação, disse que considera "uma prioridade" o sucesso de um instrumento lançado na COP 30, em Belém, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).



O fundo inovador busca dissuadir os países de desmatar, pagando-lhes por cada hectare preservado garantindo-lhes, assim, uma fonte constante de renda. Por enquanto, os doadores anunciaram 7,8 bilhões de dólares (R$ 43,5 bilhões, na cotação atual), segundo a Presidência brasileira, e a meta é alcançar US$ 10 bilhões (R$ 55,8 bilhões) no fim do ano.