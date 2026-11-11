Gabaritos preliminares e oficiais do Enem 2026 sairão até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação das provasReprodução
Peso dos itens
Em cada edição, após a elaboração das provas, as questões do exame de cada disciplina são, obrigatoriamente, pré-testadas em uma amostra de estudantes pela equipe do Inep. O objetivo é medir a dificuldade de cada item e, se aprovadas, calibrar seu peso, com base no percentual de acertos e outras métricas.
Só então a edição anual do Enem emplaca a versão definitiva.
Consistência pedagógica
Com 14 anos de experiência em salas de aula, o professor de matemática do colégio Leonardo da Vinci, em Brasília, Gabriel Garcia explica que, com a TRI, é esperado que um participante que acertou questões muito difíceis também acertará as muito fáceis da mesma área do conhecimento da prova.
Se isso não ocorrer, a estatística da TRI interpreta os acertos difíceis como indício de um chute na marcação da resposta ou mero acaso na resposta certa. Mas, não seria o domínio do conteúdo.
“Este é um modelo estatístico bem mais robusto, bem mais estruturado, que parametriza a coerência pedagógica.”
Foco nas fáceis
Como estratégia para prova, o docente defende que os candidatos priorizem acertar as questões fáceis.
“Com mais coerência, o candidato pode ganhar em proficiência na prova e terá um bônus na nota porque provou ter um desempenho consistente".
Como saber o nível do item
“Na descrição dos comandos, palavras como identificar, interpretar e localizar indicam questões mais simples e geram processos mais rápidos; já os verbos analisar e criticar exigem mais tempo de dedicação do candidato, o que indica uma demanda mais robusta e, portanto, um nível de dificuldade maior”, orienta o professor Gabriel Garcia.
A sugestão dele é que o participante não fique obcecado por mapear as questões de forma tão categórica, mas que, neste segundo dia de Enem, no domingo (15), conduza a prova com a perspicácia de perceber o que demandará mais tempo e poderá ter a análise postergada.
Outra pista do professor sobre o grau de dificuldade tem relação com os conteúdos cobrados de matemática. Na visão de Gabriel: análise combinatória, logaritmos, além de tabelas escalam uns degraus no quesito dificuldade. Logo, demandam mais tempo para assinalar a resposta.
Por outro lado, todos os anos, calcular regra de três; provar a semelhança entre triângulos; e resolver problemas de razão e proporção costumam gerar questões de nível fácil a médio. Desse modo, são temas essenciais para o candidato que quer se sair bem na estatística da TRI.
Chutar ou deixar em branco?
Por isso, o professor Gabriel não recomenda deixar em branco as questões que o candidato não souber a resposta.
Na prática, deixar de preencher o cartão-resposta em uma questão tem o mesmo efeito de errá-la, porque a probabilidade de acerto é zero. Nestes casos, ele explica que, o ideal é chutar uma alternativa melhor.
“Deixar um item em branco configura-se em erro no sistema e acaba não sendo vantajoso em termos competitivos. Portanto, bem ou mal, nesse cenário, é melhor chutar.” Porém, o docente faz uma ressalva. Se for para chutar, que sejam as questões mais difíceis mesmo pela questão da coerência pedagógica já mencionada.
“É primordial fazer a varredura completa da prova para que o candidato tenha executado com tranquilidade esse discernimento de ter contemplado as fáceis e médias, para chutar apenas aquilo que está configurado mais difícil.”
Gap de notas mínimas e máximas
O intervalo entre as pontuações máxima e mínima – chamado de gap de TRI do Enem – varia a cada ano, conforme o parâmetro de TRI de cada prova, esclarece o professor.
Matemática é estratégica
O professor relata que a matemática é estratégica no Enem porque consegue demonstrar como está a proficiência do candidato. “Por exemplo, 35 acertos de matemática tendem a ser muito mais valiosos que 35 acertos em qualquer outra área da prova”, constata.
Gabaritos preliminar e resultados
Com as respostas do Inep em mãos, os participantes poderão calcular uma estimativa da pontuação conquistada usando a TRI.
O resultado oficial de cada candidato do Enem 2026 tem a previsão de ser divulgado em meados de janeiro de 2027, na Página do Participante do Enem, com acesso via login único da plataforma Gov.br. Porém, o Inep ainda não confirmou a data exata, o que ocorrerá com a publicação de um edital específico.
Somente depois de ter as notas individuais, em janeiro, será possível consultar as opções de acesso ao ensino superior nos sistemas de seleção do Ministério da Educação (MEC): Sistema de Seleção Unificada (Sisu); Programa Universidade para Todos (Prouni); e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Nota de corte
Gabriel aponta que a partir da divulgação da pontuação final em mãos, tem início uma espécie de “feira de vaga" nas instituições públicas de ensino superior, com destaque para universidades federais e institutos federais.
Em quatro dias de janeiro, em calendário a ser definido pelo governo federal, os candidatos devem observar as notas de corte parciais, atualizadas diariamente. A nota de corte é a pontuação do último candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis para um curso, turno, modalidade de concorrência e instituição.
Dica final
Basta o interessado filtrar as preferências inserindo o nome de uma universidade, lugar ou curso para ver os resultados de vagas correspondentes para ampla concorrência.
Os dados são dos portais de transparência do Ministério da Educação e atualizados ao longo do período anual de abertura de inscrições de vagas do Sisu.