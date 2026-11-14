Inscritos no Enem 2025 realizarão o segundo dia de provas no próximo domingo (15) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Inscritos no Enem 2025 realizarão o segundo dia de provas no próximo domingo (15)Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 14/11/2026 09:22

A Universidade Estácio de Sá disponibiliza vouchers de até R$ 10 para estudantes que participarão do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no próximo domingo (15). A campanha ''Carona Estácio'' se baseia em dados do Ministério da Educação (MEC) que apontam que, em 2025, 27% dos inscritos faltaram ao primeiro dia do exame, o equivalente a aproximadamente 1,2 milhão de estudantes.

Segundo Eduardo Guedes, vice-presidente de Marketing e Vendas da Yduqs, organização da qual a Estácio faz parte, o projeto busca oferecer tranquilidade e condições para que os estudantes se concentrem no dia da prova.

“Sabemos que o dia do Enem envolve expectativa, ansiedade e muitos desafios para os candidatos. Por isso, queremos contribuir também com questões práticas, como o deslocamento até o local da prova. Com a campanha Carona Estácio, buscamos oferecer mais tranquilidade e condições para que os estudantes concentrem sua atenção no que realmente importa: realizar o exame e dar mais um passo em direção ao futuro profissional que desejam construir”, afirmou.

Como resgatar

Para resgatar o benefício, o candidato deve se cadastrar no site da campanha: estacio.br/carona-estacio . Após o registro, será disponibilizado um cupom por CPF. A quantidade é limitada.

A iniciativa também inclui vouchers para aluguel de bicicletas pela empresa TEMBICI. Eles serão válidos entre 08/11/26 e 15/11/26 para duas viagens de até 60 minutos cada, de 00h01 às 23h59 nos dias da prova.

Enem: 1° dia tem 32% de abstenção





O Ministério da Educação (MEC) atribui o aumento a uma nova regra, que prevê inscrição automática na prova para concluintes do ensino médio. Neste ano, o total de inscritos havia sido de 5,05 milhões. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) teve um salto na taxa de ausentes neste ano, com 32% de faltosos no 1º dia de provas neste domingo (8) . Nas duas edições anteriores, esse índice havia sido de 27%. Foi o maior nível de abstenção desde 2020, na pandemia, quando houve falta de mais da metade dos candidatos.O Ministério da Educação (MEC) atribui o aumento a uma nova regra, que prevê inscrição automática na prova para concluintes do ensino médio. Neste ano, o total de inscritos havia sido de 5,05 milhões.

Um dos desafios do MEC tem sido ampliar a participação dos jovens no exame, a principal porta de entrada nas faculdades públicas e privadas. Com a mudança no formato de cadastro, a proporção de alunos do último ano do ensino médio entre os candidatos subiu de 31% para 39%.



"Optamos por fazer a inscrição automática para facilitar a vida desse estudante", disse o ministro Leonardo Barchini, que destacou também o esforço junto das secretarias estaduais de Educação. "Era esse objetivo, trazer mais estudantes da rede pública."



Segundo ele, uma das preocupações foi permitir que a maior parte dos candidatos fizessem o teste na própria escola onde estuda. "No ano passado, por exemplo, somente 53,8% dos concluintes da rede pública fizeram o Enem. Esse ano, temos um número esperado de 65%. A maioria dos estudantes fizeram a prova na própria escola, mais de 85% realizaram a prova na própria escola onde faz o ensino médio, e isso facilita a vida dos estudantes", afirmou. "Valeu a pena todo esse esforço", continuou o ministro.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.