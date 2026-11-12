Medida sobre as canetas foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União - Divulgação/ MS

Medida sobre as canetas foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União Divulgação/ MS

Publicado 12/11/2026 11:46 | Atualizado 12/11/2026 11:52

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 20241030 de insumo farmacêutico ativo (IFA) tirzepatida e de todos os lotes de IFA retatrutida armazenados na distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. A medida foi publicada nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial da União (DOU).

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A tirzepatida é o princípio ativo do medicamento agonista do receptor de GLP-1 Mounjaro, popularmente conhecido como uma das diversas canetas emagrecedoras disponíveis no mercado.



Em nota, a Anvisa informou que os insumos em questão eram destinados à preparação de medicamentos magistrais (preparados sob medida para um paciente específico a partir de prescrição médica). A agência suspendeu ainda a venda, a distribuição e o uso dos produtos.



De acordo com o comunicado, o local onde estavam armazenados os insumos não oferecia estrutura compatível para a conservação, já que a Anvisa determina que áreas de estocagem sejam limpas e mantidas em temperatura e umidade compatível com os materiais armazenados.



No caso específico da retatrutida, a agência informou que houve descumprimento da legislação que proíbe a importação e a venda de insumos farmacêuticos para medicamentos que ainda não tiveram eficácia terapêutica avaliada e aprovada pela agência.



“A retatrutida ainda é um medicamento experimental, em fase de pesquisa. A empresa desenvolvedora dos estudos ainda não solicitou seu registro à Anvisa ou a qualquer agência reguladora internacional. Como os testes ainda não foram concluídos, o produto não está disponível para venda em nenhum lugar do mundo”, destacou a nota.



A Agência Brasil entrou em contato com a distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. e aguarda um posicionamento. A tirzepatida é o princípio ativo do medicamento agonista do receptor de GLP-1 Mounjaro, popularmente conhecido como uma das diversas canetas emagrecedoras disponíveis no mercado.Em nota, a Anvisa informou que os insumos em questão eram destinados à preparação de medicamentos magistrais (preparados sob medida para um paciente específico a partir de prescrição médica). A agência suspendeu ainda a venda, a distribuição e o uso dos produtos.De acordo com o comunicado, o local onde estavam armazenados os insumos não oferecia estrutura compatível para a conservação, já que a Anvisa determina que áreas de estocagem sejam limpas e mantidas em temperatura e umidade compatível com os materiais armazenados.No caso específico da retatrutida, a agência informou que houve descumprimento da legislação que proíbe a importação e a venda de insumos farmacêuticos para medicamentos que ainda não tiveram eficácia terapêutica avaliada e aprovada pela agência.“A retatrutida ainda é um medicamento experimental, em fase de pesquisa. A empresa desenvolvedora dos estudos ainda não solicitou seu registro à Anvisa ou a qualquer agência reguladora internacional. Como os testes ainda não foram concluídos, o produto não está disponível para venda em nenhum lugar do mundo”, destacou a nota.A Agência Brasil entrou em contato com a distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. e aguarda um posicionamento.

Projetos de lei que envolvem saúde feminina avançam na Câmara

A outra proposta que teve evolução na Câmara é de um projeto para garantir atendimento de saúde remoto para gestantes que vivem em áreas rurais ou em locais de difícil acesso.

Absorventes

Segundo o deputado Helder Salomão (PT-ES), relator do projeto que obriga prefeituras a terem pelo menos um local de distribuição gratuita de absorventes higiênicos femininos, a proposta vai ao encontro da redução das desigualdades sociais.



Essa ampliação, prevista no Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, conforme avalia o deputado, concretiza o direito fundamental à saúde. O projeto de lei 1309/24 é de autoria dos deputados Luiz Couto (PT-PB) e Alexandre Lindenmeyer (PT-RS).



“Promove a dignidade da pessoa humana e contribui para a redução das desigualdades sociais e de gênero, assegurando melhores condições de higiene menstrual e de acesso a direitos fundamentais”, disse em nota divulgada pela Câmara.