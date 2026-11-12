Triplex no Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Lula foi sorteado - AFP

Triplex no Guarujá (SP) atribuído ao ex-presidente Lula foi sorteadoAFP

Publicado 12/11/2026 12:10

O juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, determinou que todo o dinheiro obtido com o leilão de um tríplex no Guarujá (SP) seja entregue ao grupo da empreiteira OAS. O imóvel havia sido atribuído ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato.

Na decisão assinada na semana passada, o magistrado observou não haver investigação em curso ou outro motivo jurídico que justifique a retenção dos R$ 2,4 milhões arrecadados com o leilão, realizado em 2018.



O apartamento no Edifício Solaris, na orla do Guarujá, foi apontado pela força-tarefa da Lava Jato como sendo de propriedade real de Lula, apesar de o imóvel sempre ter permanecido registrado como patrimônio da OAS.



Segundo a Lava Jato, o imóvel seria disponibilizado para usufruto de Lula, a título de propina, em meio ao esquema de desvio de dinheiro da Petrobras e em troca do beneficiamento da empreiteira em contratos com a petroleira estatal.



O caso contra Lula, contudo, acabou anulado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão de nulidades no processo de investigação e nas decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitou.



A defesa do presidente sempre acusou motivação política dos integrantes da Lava Jato e apontou não haver provas concretas de que ele detinha a posse do imóvel.



O STF determinou que a apuração do caso fosse reiniciada na Justiça Federal de Brasília. O Ministério Público Federal (MPF), contudo, pediu o arquivamento do processo devido ao fim do prazo legal para que os supostos crimes fossem punidos, caso provados. A ação acabou então sendo arquivada.



Agora, a Justiça Federal acatou o pedido da OAS para reaver o dinheiro obtido com o leilão judicial do imóvel. O pedido foi corroborado pelo MPF, que concordou com a liberação da quantia, uma vez que não há nenhum processo que justifique a retenção dos valores.



Atualmente, o dinheiro encontra-se depositado em conta judicial aberta na Caixa Econômica Federal, e deverá ser transferido à empreiteira após os procedimentos legais.

Parecer favorável a manter prisão de Vorcaro