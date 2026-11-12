Em nota, o Golden Square afirmou que o caso não ocorreu nas dependências do shopping - Redes sociais / Reprodução

Em nota, o Golden Square afirmou que o caso não ocorreu nas dependências do shoppingRedes sociais / Reprodução

Publicado 12/11/2026 12:24

Um homem de 44 anos atacou a ex-companheira, de 45, com uma tesoura em frente ao Shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde da última quarta-feira, 11. A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito.

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A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou, em nota, que a mulher foi atingida por golpes de tesoura na Avenida Kennedy, no Jardim do Mar.



Ela foi encaminhada ao Hospital de Urgência e posteriormente transferida ao Hospital de Clínicas do município. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.



Em nota, o Golden Square afirmou que o caso não ocorreu nas dependências do shopping, mas nas proximidades. O estabelecimento informou que a mulher é funcionária de uma das lojas e que sua equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia, além de prestar os primeiros socorros à vítima. Segundo o shopping, ela foi encaminhada ao hospital consciente e em estado estável.



"O shopping está à disposição para colaborar com as autoridades", acrescentou.



O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito do crime, mas fugiu antes da chegada da Polícia Militar. A identidade dele não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa



Segundo a SSP, além de solicitar a prisão temporária do suspeito, a Polícia Civil pediu à Justiça a concessão de medidas protetivas de urgência para a vítima.



O caso foi registrado como tentativa de feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo, que determinou a instauração de inquérito policial para apurar os fatos. A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou, em nota, que a mulher foi atingida por golpes de tesoura na Avenida Kennedy, no Jardim do Mar.Ela foi encaminhada ao Hospital de Urgência e posteriormente transferida ao Hospital de Clínicas do município. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.Em nota, o Golden Square afirmou que o caso não ocorreu nas dependências do shopping, mas nas proximidades. O estabelecimento informou que a mulher é funcionária de uma das lojas e que sua equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia, além de prestar os primeiros socorros à vítima. Segundo o shopping, ela foi encaminhada ao hospital consciente e em estado estável."O shopping está à disposição para colaborar com as autoridades", acrescentou.O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito do crime, mas fugiu antes da chegada da Polícia Militar. A identidade dele não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesaSegundo a SSP, além de solicitar a prisão temporária do suspeito, a Polícia Civil pediu à Justiça a concessão de medidas protetivas de urgência para a vítima.O caso foi registrado como tentativa de feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo, que determinou a instauração de inquérito policial para apurar os fatos.

Caso semelhante ocorreu em fevereiro

Em fevereiro, uma funcionária de uma joalheria do Golden Square morreu após ser esfaqueada pelo ex-namorado dentro do estabelecimento.



Segundo a SSP, equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas e encontraram o agressor mantendo a vítima refém dentro da loja. Houve tentativa de negociação, mas o homem apontou a arma para os policiais, e o Grupo de Operações Especiais (GOE) interveio para conter a ameaça.



A vítima foi encontrada gravemente ferida e não resistiu. Ela já havia registrado boletins de ocorrência contra o agressor e tinha uma medida protetiva de urgência concedida pela Justiça.



Na época, o Golden Square lamentou "o caso de feminicídio contra a funcionária", afirmou que oferecia apoio ao lojista e à família da vítima e disse estar à disposição das autoridades.