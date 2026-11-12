PF cumpriu medidas judiciais contra seis pessoas, incluindo três mandados de prisão temporária - Divulgação/PF

PF cumpriu medidas judiciais contra seis pessoas, incluindo três mandados de prisão temporáriaDivulgação/PF

Publicado 12/11/2026 14:29

Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12) uma operação contra supostas fraudes no concurso realizado pela própria corporação em 2025. Chamada de Operação Falso Mérito, a ação apura também possíveis crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Seis pessoas estão entre os alvos de medidas judiciais autorizadas pela 3ª Vara Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, incluindo três mandados de prisão temporária.





Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, em Santa Catarina e no Distrito Federal. Além disso, foram determinadas medidas cautelares com o objetivo de “impedir que eventuais vantagens obtidas de forma ilícita produzam efeitos funcionais”.



Um investigado foi desligado do curso de formação profissional da corporação, realizado na Academia Nacional de Polícia, e outro foi impedido de tomar posse no cargo de escrivão.



“No âmbito patrimonial, foram determinadas medidas assecuratórias, incluindo o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel, além do bloqueio de até R$ 1,72 milhão em ativos financeiros”, informou a PF. LEIA MAIS: Lula cobra pedido de desculpas da imprensa sobre triplex em Guarujá Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Paraná, em Santa Catarina e no Distrito Federal. Além disso, foram determinadas medidas cautelares com o objetivo de “impedir que eventuais vantagens obtidas de forma ilícita produzam efeitos funcionais”.Um investigado foi desligado do curso de formação profissional da corporação, realizado na Academia Nacional de Polícia, e outro foi impedido de tomar posse no cargo de escrivão.“No âmbito patrimonial, foram determinadas medidas assecuratórias, incluindo o sequestro de um veículo de alto valor e de um imóvel, além do bloqueio de até R$ 1,72 milhão em ativos financeiros”, informou a PF.

O concurso público de 2025 da PF foi anunciado em maio daquele ano. À época, a corporação divulgou que haveria o preenchimento de mil vagas em cinco cargos: 120 vagas para delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. O concurso exigia dos candidatos curso superior e oferecia salários iniciais que variam de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil.

PF prende ex-servidor do STJ suspeito de vazar informações sigilosas

Na última terça-feira (10), a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (10) um mandado de prisão preventiva contra um ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação fez parte da segunda fase da Operação Linceu. O objetivo é apurar a violação de sigilo funcional pelo ex-servidor, à época ainda vinculado ao tribunal.



Em nota, a corporação informou que o investigado teria facilitado o acesso indevido a informações de processos em tramitação na Corte. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Distrito Federal e expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



Ainda de acordo com a PF, são apurados os crimes de violação de sigilo funcional, peculato eletrônico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A primeira fase da operação foi deflagrada no fim de outubro. À época, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Distrito Federal, também expedido pelo STF.



Possíveis fraudes contra o concurso de 2025 da Polícia Federal já tinham sido investigadas pelo Ministério Público Federal (MPF), que apresentou denúncia, neste ano, contra dez pessoas.

