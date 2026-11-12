Ao longo de mais de três décadas, a campanha já atendeu mais de 7 milhões de cartinhas - Divulgação / Correios

Ao longo de mais de três décadas, a campanha já atendeu mais de 7 milhões de cartinhasDivulgação / Correios

Publicado 12/11/2026 14:53

A campanha Papai Noel dos Correios 2026 foi lançada com a expectativa de atender 100% das cartinhas cadastradas neste ano. Em sua 37ª edição, a iniciativa busca mobilizar a sociedade para presentear crianças em situação de vulnerabilidade social. Até o momento, mais de 100 mil cartas já estão disponíveis para adoção.

O evento foi realizado no edifício-sede dos Correios, em Brasília, no dia 5 de novembro, e contou com a participação de estudantes do Centro de Ensino Fundamental 1 da Vila Planalto, escola pública do Distrito Federal, além da presença do Papai Noel, que recebeu pessoalmente os pedidos das crianças.

Ao longo de mais de três décadas, a campanha já atendeu mais de 7 milhões de cartinhas. Somente em 2025, foram adotadas 305 mil cartas. A ação reúne secretarias estaduais e municipais de educação, escolas públicas, instituições parceiras, padrinhos corporativos, funcionários dos Correios e a sociedade em geral.

"A campanha é um lembrete para todos nós daquilo que nos une, daquilo que importa e do momento que a gente vive de união e de amor em torno da solidariedade e da generosidade no nosso país", afirmou a diretora de Gestão de Pessoas dos Correios, Natália Teles da Mota, que conduziu a cerimônia.



A secretária-executiva do Ministério das Comunicações e presidente do Conselho de Administração dos Correios, Sônia Faustino Mendes, também participou do lançamento. Ela ressaltou a importância de preservar os sonhos e a magia do Natal e incentivou os adultos a participarem da iniciativa.



"Adultos, sonhem como as crianças e adotem uma cartinha", pediu.

Como funciona a campanha

Os Correios recebem cartas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel, além de correspondências de estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e de instituições parceiras.



Após a análise e seleção conforme os critérios da campanha, as cartinhas são disponibilizadas anonimamente nos pontos de adoção e no Blog Noel.



Os pedidos incluem brinquedos, como bonecas e carrinhos de controle remoto, além de material escolar e bicicletas.

Como adotar uma cartinha



Os interessados podem escolher uma carta presencialmente nos pontos participantes ou pela internet, por meio do Blog Noel. Depois, basta providenciar o presente e entregá-lo, devidamente embalado e identificado com as informações da cartinha, em um dos locais indicados.



No momento da adoção, é necessário informar CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar o processo e a entrega dos presentes.



As datas, os endereços e os horários dos pontos de adoção e entrega estão disponíveis na plataforma. A estatal reforça que não distribui cartinhas diretamente nas residências. Os pedidos oficiais ficam disponíveis exclusivamente nos canais e locais divulgados pela campanha.



Como enviar uma carta

Crianças interessadas em participar também podem enviar suas próprias cartinhas. Os Correios recomendam que os pedidos sejam escritos à mão, como forma de incentivar a criatividade e a escrita. No cadastramento, é necessário informar o CPF da criança.



As cartas podem ser entregues nas agências participantes ou enviadas pela internet, por meio do Blog Noel. Na modalidade digital, é preciso fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e fazer o upload na plataforma.



Após a análise, as correspondências que atenderem aos critérios da campanha serão disponibilizadas para adoção. Para garantir a privacidade e a segurança das crianças, não são aceitas cartas que contenham endereço, telefone ou fotografia.