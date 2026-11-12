Alcolumbre contestou críticas à concessão de iPhones e disse que 'a narrativa é maior que o fato' - Lula Marques / Agência Brasil

Alcolumbre contestou críticas à concessão de iPhones e disse que 'a narrativa é maior que o fato'Lula Marques / Agência Brasil

Publicado 12/11/2026 15:01

Davi Alcolumbre (União - AP) , presidente do Senado Federal, respondeu a críticas relacionadas à licitação para compra de iPhones, outros aparelhos celulares e serviços para servidores e senadores na sessão plenária desta quarta-feira (11). Segundo ele, "a narrativa é maior que o fato".





Alcolumbre defendeu que não há "compra de iPhone", mas a disponibilização de aparelhos no regime de comodato, empréstimo gratuito de um bem que prevê a devolução após um prazo, para auxiliar nas atividades dos parlamentares e dos servidores.



A fala ocorreu após manifestação do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), que pedia o cancelamento da licitação dos iPhones e que o presidente da Casa "abrisse mão". "Todo mundo aqui tem condição de comprar. A gente ganha aqui R$ 40 mil", declarou.



"Eu peço aos senadores que estão aqui: vamos abrir mão. Não tem necessidade nenhuma", convidou. "Eu não vou estar mais aqui, mas se eu estivesse, eu ia abrir mão. Então, com todo carinho, toca o seu coração porque o povo está reclamando, o povo está xingando e abre mão dessa licitação e vamos fazer o povo feliz. Abre mão, presidente!", pediu.



Após ouvir a declaração, Alcolumbre respondeu: "Vossa Excelência reproduz o que as pessoas estão falando que não é verdade. Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelho de telefone. Não são R$ 6 milhões, mas a narrativa é maior que o fato", declarou.



Ele afirmou ainda que os senadores que não desejarem fazer o comodato dos aparelhos estão aptos a devolvê-los, da mesma forma que ocorre com outros benefícios à disposição do mandato, como veículos e o não preenchimento de todas as vagas de assessor parlamentar.



O Senado está com uma licitação aberta, com valor estimado de R$ 6 milhões, para serviços de telefonia móvel, com direito a celulares, modems e chips em regime de comodato. Ela contemplará senadores e servidores com 95 iPhones 18 Pro e outros 330 celulares de modelos intermediários de marcas como Samsung e Motorola. LEIA MAIS: Operação mira suspeitos de fraudar concurso da Polícia Federal Alcolumbre defendeu que não há "compra de iPhone", mas a disponibilização de aparelhos no regime de comodato, empréstimo gratuito de um bem que prevê a devolução após um prazo, para auxiliar nas atividades dos parlamentares e dos servidores.A fala ocorreu após manifestação do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), que pedia o cancelamento da licitação dos iPhones e que o presidente da Casa "abrisse mão". "Todo mundo aqui tem condição de comprar. A gente ganha aqui R$ 40 mil", declarou."Eu peço aos senadores que estão aqui: vamos abrir mão. Não tem necessidade nenhuma", convidou. "Eu não vou estar mais aqui, mas se eu estivesse, eu ia abrir mão. Então, com todo carinho, toca o seu coração porque o povo está reclamando, o povo está xingando e abre mão dessa licitação e vamos fazer o povo feliz. Abre mão, presidente!", pediu.Após ouvir a declaração, Alcolumbre respondeu: "Vossa Excelência reproduz o que as pessoas estão falando que não é verdade. Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelho de telefone. Não são R$ 6 milhões, mas a narrativa é maior que o fato", declarou.Ele afirmou ainda que os senadores que não desejarem fazer o comodato dos aparelhos estão aptos a devolvê-los, da mesma forma que ocorre com outros benefícios à disposição do mandato, como veículos e o não preenchimento de todas as vagas de assessor parlamentar.O Senado está com uma licitação aberta, com valor estimado de R$ 6 milhões, para serviços de telefonia móvel, com direito a celulares, modems e chips em regime de comodato. Ela contemplará senadores e servidores com 95 iPhones 18 Pro e outros 330 celulares de modelos intermediários de marcas como Samsung e Motorola.

'Anel da ansiedade'

Passava das 19 horas quando Davi Alcolumbre pediu um minuto da atenção do plenário. Havia acabado de encerrar a sessão. Foi então que, do alto da tribuna, ele exibiu um objeto em formato circular.



"O que é isso?", perguntaram os colegas, curiosos. Alcolumbre contou, então, ter recebido o presente de um amigo advogado, que acompanha as disputas acaloradas no Senado. "Estou preocupado. É muita pressão e esse objeto feito por uma impressora 3D desestressa a pessoa", disse-lhe o amigo. "Ele pode ajudar a distensionar".



Ao mostrar o "anel da ansiedade", como batizou o regalo, Alcolumbre ouviu de um colega: "Precisamos de 81, presidente!!!?". Era uma referência ao número de senadores.



Candidato a novo mandato à frente do Senado, Alcolumbre afirmou ter descoberto que o anel não apenas pode ajudá-lo a enfrentar as críticas na condução da Casa de Salão Azul como também a superar "esse momento de muitos embates no Brasil".



Em 1.º fevereiro de 2027, o presidente do Senado tentará ser reconduzido ao posto, mas já tem dois adversários declarados na disputa. Tanto a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como o líder da Oposição, Rogério Marinho (PL-RN), anunciaram a intenção de desafiá-lo.



"Eu não sei como consegui viver até hoje sem esse presente", brincou Alcolumbre, levantando o círculo impresso em 3D e provocando risos no plenário. Diz o manual da peça que o movimento repetitivo com a esfera ajuda a aliviar crises nervosas em um piscar de olhos.