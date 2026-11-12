Decisões de Dino são tomadas no âmbito de ações que questionam pontos do fim da escala 6x1 - Rosinei Coutinho / STF

Decisões de Dino são tomadas no âmbito de ações que questionam pontos do fim da escala 6x1Rosinei Coutinho / STF

Publicado 12/11/2026 17:09 | Atualizado 12/11/2026 17:10

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino manteve, nesta quinta-feira (12), o início da escala 5x2 para 16 de dezembro, e decidiu que a nova jornada semanal de 42h de trabalho pode ser distribuída ao longo dos cinco dias da semana - ou seja, 8h24 por dia - sem necessidade de pagamento de adicional dos 24 minutos excedentes. A determinação vale para os casos em que não houve negociação coletiva durante o período de transição do fim da escala 6x1, até 15 de dezembro de 2027.





A decisão foi tomada no âmbito de ações movidas pelas confederações da indústria e do comércio que questionam pontos da implementação do fim da escala 6x1.



A dúvida sobre o excedente de 24 minutos foi levantada porque a emenda reduziu a jornada semanal para 42 horas e garantiu dois dias de repouso semanal remunerado. Mas, ao distribuir as 42 horas semanais nos 5 dias de trabalho da escala 5x2, a divisão resulta em jornadas diárias de 8 horas e 24 minutos.



Isso levou ao temor de que a falta de negociação coletiva levasse à implementação imediata da jornada semanal de 40h, prevista para dezembro de 2027.



"Na eventualidade de não ser celebrado acordo ou convenção coletiva até 15 de dezembro de 2026, entendo cabível, durante a etapa intermediária - isto é, até 15 de dezembro de 2027 -, a distribuição das 42 horas semanais em cinco jornadas diárias de até 8 horas e 24 minutos, sem incidência do adicional de horas extraordinárias (quanto aos 24 minutos mencionados)", afirmou o ministro. LEIA MAIS: Alcolumbre defende concessão de iPhones para senadores A decisão foi tomada no âmbito de ações movidas pelas confederações da indústria e do comércio que questionam pontos da implementação do fim da escala 6x1.A dúvida sobre o excedente de 24 minutos foi levantada porque a emenda reduziu a jornada semanal para 42 horas e garantiu dois dias de repouso semanal remunerado. Mas, ao distribuir as 42 horas semanais nos 5 dias de trabalho da escala 5x2, a divisão resulta em jornadas diárias de 8 horas e 24 minutos.Isso levou ao temor de que a falta de negociação coletiva levasse à implementação imediata da jornada semanal de 40h, prevista para dezembro de 2027."Na eventualidade de não ser celebrado acordo ou convenção coletiva até 15 de dezembro de 2026, entendo cabível, durante a etapa intermediária - isto é, até 15 de dezembro de 2027 -, a distribuição das 42 horas semanais em cinco jornadas diárias de até 8 horas e 24 minutos, sem incidência do adicional de horas extraordinárias (quanto aos 24 minutos mencionados)", afirmou o ministro.

Folgas após fim da 6x1 não precisam ser tiradas no mesmo mês

Dino também determinou o afastamento das travas temporais sobre a fruição do repouso remunerado após o fim da escala 6x1. Ou seja, no caso de setores que não conseguem se adaptar à regra de dois dias de descanso por semana, as compensações não precisam ser tiradas na mesma semana e no mesmo mês, como prevê a emenda constitucional promulgada pelo Congresso.



"Determino o afastamento das travas temporais semanal e mensal relativas à fruição dos repousos semanais remunerados, a fim de que sejam definidas mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que preservada a integralidade do direito aos 2 (dois) repousos semanais remunerados", afirmou o ministro na decisão proferida em ações movidas pelas confederações da indústria e do comércio.



Nos casos em que a tentativa de acordo coletivo for frustrada, Dino ressaltou que o governo pode editar uma portaria com regras que permitam a compensação nesse período de adaptação nos primeiros 90 dias após o início da transição para a nova jornada de trabalho. "Findo o prazo de 90 dias, a compensação somente poderá ocorrer mediante negociação coletiva", destacou.



Dino ainda fixou prazo adicional de 90 dias, contados a partir de 16 de dezembro de 2026 - quando começa a valer a escala 5x2 e a redução da jornada para 42h semanais - para que as entidades sindicais e os empregadores revisem as contrapartidas estabelecidas nos acordos e convenções coletivas vigentes.



A decisão foi tomada porque as empresas reclamaram que, a partir de 16 de dezembro, as negociações coletivas vigentes perdem eficácia. Com a determinação de Dino, empresas e trabalhadores terão mais 90 dias para negociar os novos termos.



"A ausência de renegociação não autoriza, por si só, a extinção das contrapartidas anteriormente pactuadas ou sua modificação unilateral, ressalvada a apreciação de eventuais controvérsias pela Justiça do Trabalho, ou celebração de novo pacto coletivo", ressaltou Dino.



O ministro também determinou que a implementação do novo regime de jornada deve observar a neutralidade salarial, ou seja, não pode levar ao aumento nem à diminuição do salário. A decisão também faz um "apelo" ao Congresso Nacional para que discipline os regimes diferenciados de trabalho no prazo de 180 dias, para que as especificidades desses setores sejam consideradas na implementação da nova jornada de trabalho.