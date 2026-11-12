Davi Alcolumbre disse que a decisão de não abrir uma CPMI do Master já havia sido tomada anteriormente - Andressa Anholete / Agência Senado

Davi Alcolumbre disse que a decisão de não abrir uma CPMI do Master já havia sido tomada anteriormenteAndressa Anholete / Agência Senado

Publicado 12/11/2026 18:25

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), negou o pedido de leitura do requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master. Ele afirmou, na sessão plenária desta quinta-feira (12), que a decisão de não abrir uma CPMI já havia sido tomada anteriormente, citando a resposta dada por ele em abril. O senador também disse que a escolha cabe à presidência do Senado, ou seja, a ele próprio.





"A Mesa [do Senado] já tomou uma decisão da questão de ordem, e cabe à Presidência o momento ou não da leitura do requerimento", disse Alcolumbre. Ele afirmou que as investigações já são feitas pelo Ministério Público Federal (MPF), pela Polícia Federal (PF) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



O presidente do Senado se pronunciou sobre o tema após o senador Marcel van Hattem (Novo-RS), da oposição ao governo no Congresso, cobrar a leitura do requerimento da CPMI na sessão plenária. Van Hattem citou o pedido protocolado em fevereiro deste ano pelo deputado federal e senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ), que contou com a assinatura de 42 senadores e 238 deputados federais.



O senador afirmou que Alcolumbre disse anteriormente "que não instalaria a CPMI porque não deixaria que uma investigação pudesse estar sujeita aos humores do período eleitoral, das campanhas partidárias e dos candidatos". E pediu que o requerimento fosse lido, uma vez que o período já passou "não há mais motivos eleitorais para que a CPMI não aconteça".



Depois, Van Hattem apresentou um recurso contra a decisão, dizendo que a mesma foi tomada de forma ilegal, e que em todos os precedentes de outras CPMIs instaladas pela Casa, as aberturas foram feitas de maneira imediata. O senador também citou o artigo 37 da Constituição, que determina regras gerais que devem ser seguidas pela administração pública.



Em resposta, Alcolumbre afirmou: "em relação ao recurso, por se tratar de matéria constitucional, vou encaminhar à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)".



O senador do Novo questionou quando o recurso seria enviado, e Alcolumbre respondeu "no tempo da presidência". Van Hattem pediu, então, que o envio fosse feito ainda nesta quinta-feira e o presidente disse que "é uma solicitação de Vossa Excelência, eu vou avaliar". LEIA MAIS: Dino mantém fim da escala 6x1 para 16 de dezembro e flexibiliza folgas "A Mesa [do Senado] já tomou uma decisão da questão de ordem, e cabe à Presidência o momento ou não da leitura do requerimento", disse Alcolumbre. Ele afirmou que as investigações já são feitas pelo Ministério Público Federal (MPF), pela Polícia Federal (PF) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF).O presidente do Senado se pronunciou sobre o tema após o senador Marcel van Hattem (Novo-RS), da oposição ao governo no Congresso, cobrar a leitura do requerimento da CPMI na sessão plenária. Van Hattem citou o pedido protocolado em fevereiro deste ano pelo deputado federal e senador eleito Carlos Jordy (PL-RJ), que contou com a assinatura de 42 senadores e 238 deputados federais.O senador afirmou que Alcolumbre disse anteriormente "que não instalaria a CPMI porque não deixaria que uma investigação pudesse estar sujeita aos humores do período eleitoral, das campanhas partidárias e dos candidatos". E pediu que o requerimento fosse lido, uma vez que o período já passou "não há mais motivos eleitorais para que a CPMI não aconteça".Depois, Van Hattem apresentou um recurso contra a decisão, dizendo que a mesma foi tomada de forma ilegal, e que em todos os precedentes de outras CPMIs instaladas pela Casa, as aberturas foram feitas de maneira imediata. O senador também citou o artigo 37 da Constituição, que determina regras gerais que devem ser seguidas pela administração pública.Em resposta, Alcolumbre afirmou: "em relação ao recurso, por se tratar de matéria constitucional, vou encaminhar à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)".O senador do Novo questionou quando o recurso seria enviado, e Alcolumbre respondeu "no tempo da presidência". Van Hattem pediu, então, que o envio fosse feito ainda nesta quinta-feira e o presidente disse que "é uma solicitação de Vossa Excelência, eu vou avaliar".

Alcolumbre defende concessão de iPhones

Na sessão desta quarta-feira (11), Alcolumbre respondeu a críticas relacionadas à licitação para compra de iPhones, outros aparelhos celulares e serviços para servidores e senadores. Segundo ele, "a narrativa é maior que o fato" e não há "compra de iPhone", mas a disponibilização de aparelhos no regime de comodato, empréstimo gratuito de um bem que prevê a devolução após um prazo, para auxiliar nas atividades dos parlamentares e dos servidores.



A fala ocorreu após manifestação do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), que pedia o cancelamento da licitação dos iPhones e que o presidente da Casa "abrisse mão". "Todo mundo aqui tem condição de comprar. A gente ganha aqui R$ 40 mil", declarou.



Após ouvir a declaração, Alcolumbre respondeu: "Vossa Excelência reproduz o que as pessoas estão falando que não é verdade. Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelho de telefone. Não são R$ 6 milhões, mas a narrativa é maior que o fato", declarou.



O Senado está com uma licitação aberta, com valor estimado de R$ 6 milhões, para serviços de telefonia móvel, com direito a celulares, modems e chips em regime de comodato. Ela contemplará senadores e servidores com 95 iPhones 18 Pro e outros 330 celulares de modelos intermediários de marcas como Samsung e Motorola.