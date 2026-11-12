Senador Romário cobra apuração sobre falta de acessibilidade nos locais de prova do Enem - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Senador Romário cobra apuração sobre falta de acessibilidade nos locais de prova do EnemFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 12/11/2026 21:36

senador Romário cobrou a apuração de falhas de acessibilidade nos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pediu que os direitos dos candidatos com deficiência sejam garantidos no segundo dia de aplicação do exame, neste domingo (15). O parlamentar, relator da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), encaminhou ofícios, na quarta-feira (11), ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP).

Nos documentos, ele cita o caso da estudante Manuela Dias, de 17 anos, que relatou ter precisado ser carregada pela mãe para entrar no local onde realizou a primeira prova do Enem, em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A jovem, que usa cadeira de rodas, havia solicitado um local acessível no momento da inscrição, mas o pedido não foi atendido.



Ao tomar conhecimento do caso, Romário cobrou explicações sobre a escolha do local de prova. "É inaceitável que uma estudante peça um local acessível e precise ser carregada para fazer a prova. Quero saber quais condições de acesso foram verificadas antes de encaminharem a Manuela para essa escola", afirmou.



O senador pediu ao Inep que confirme, antes da segunda prova, se o novo local destinado à estudante tem entrada, sala de aplicação e banheiros acessíveis. Também solicitou esclarecimentos sobre a aprovação do pedido de tempo adicional e se o benefício foi concedido no primeiro dia de exame. Além disso, pediu que o instituto avalie a possibilidade de reaplicação da primeira prova ou a adoção de outra medida para reparar os prejuízos causados à candidata, conforme previsto no edital.



"A Manuela precisa saber, antes de sair de casa no domingo, que vai conseguir entrar na escola e fazer a prova com todos os recursos que tiverem sido autorizados, conforme assegurados pela lei", disse o senador.

Tempo adicional no exame

Em outro requerimento, direcionado ao ministro da Educação, Leonardo Barchini, Romário solicitou informações sobre a quantidade de pedidos de atendimento especializado recebidos pelo Inep, incluindo os relacionados à concessão de 60 minutos adicionais para a realização da prova. Ele também quer saber quais são os principais motivos para a negativa do tempo extra.

O parlamentar pediu ainda explicações sobre os procedimentos utilizados para vistoriar os locais de prova, o número de ocorrências de falta de acessibilidade ou de atendimento especializado registradas no primeiro dia do exame e as providências adotadas em cada situação.



Já ao Ministério Público Federal em São Paulo, Romário solicitou que seja avaliada a abertura de um procedimento para investigar o caso, verificar se outros candidatos enfrentaram problemas semelhantes e apurar eventuais responsabilidades.



O senador também defendeu que os locais de prova tenham suas condições de acessibilidade verificadas antecipadamente e que seja criado um protocolo para transferir imediatamente os candidatos quando forem identificadas barreiras que impeçam ou dificultem sua participação no exame.



"Acessibilidade é um direito, não é favor. Cabe ao poder público garantir que cada candidato possa fazer o Enem em igualdade de condições, com dignidade e amparados pela lei", afirmou.

A reportagem do jornal O DIA questionou os órgãos MEC e MPF-SP sobre as solicitações do senador. Ainda não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.