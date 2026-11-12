Senador Romário cobra apuração sobre falta de acessibilidade nos locais de prova do EnemFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Ao tomar conhecimento do caso, Romário cobrou explicações sobre a escolha do local de prova. "É inaceitável que uma estudante peça um local acessível e precise ser carregada para fazer a prova. Quero saber quais condições de acesso foram verificadas antes de encaminharem a Manuela para essa escola", afirmou.
O senador pediu ao Inep que confirme, antes da segunda prova, se o novo local destinado à estudante tem entrada, sala de aplicação e banheiros acessíveis. Também solicitou esclarecimentos sobre a aprovação do pedido de tempo adicional e se o benefício foi concedido no primeiro dia de exame. Além disso, pediu que o instituto avalie a possibilidade de reaplicação da primeira prova ou a adoção de outra medida para reparar os prejuízos causados à candidata, conforme previsto no edital.
"A Manuela precisa saber, antes de sair de casa no domingo, que vai conseguir entrar na escola e fazer a prova com todos os recursos que tiverem sido autorizados, conforme assegurados pela lei", disse o senador.
Tempo adicional no exame
Já ao Ministério Público Federal em São Paulo, Romário solicitou que seja avaliada a abertura de um procedimento para investigar o caso, verificar se outros candidatos enfrentaram problemas semelhantes e apurar eventuais responsabilidades.
O senador também defendeu que os locais de prova tenham suas condições de acessibilidade verificadas antecipadamente e que seja criado um protocolo para transferir imediatamente os candidatos quando forem identificadas barreiras que impeçam ou dificultem sua participação no exame.
"Acessibilidade é um direito, não é favor. Cabe ao poder público garantir que cada candidato possa fazer o Enem em igualdade de condições, com dignidade e amparados pela lei", afirmou.
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