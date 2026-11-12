Previsão é de que mais de 77 mil casos do agravo sejam diagnosticados - Divulgação

Previsão é de que mais de 77 mil casos do agravo sejam diagnosticados Divulgação

Publicado 12/11/2026 22:03 | Atualizado 12/11/2026 22:22

Quase oito em cada dez homens com câncer de próstata que chegam a uma unidade de saúde com diagnóstico confirmado, mas ainda sem tratamento, esperam mais de 60 dias para começar a terapia. O percentual é de 78,1%, segundo a 13ª edição do boletim info.oncollect, da Fundação do Câncer, lançado nesta quinta-feira (12), durante a Fisweek, na Marina da Glória, na Zona Sul.

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Entre os pacientes que chegam aos serviços de saúde sem diagnóstico e sem tratamento, 48,2% também levam mais de 60 dias para iniciar o cuidado.



O levantamento analisou 443.620 casos registrados em 342 Registros Hospitalares de Câncer entre 2004 e 2023. Os dados apontam diferenças relacionadas a características sociais e raciais, com maior proporção de diagnósticos em estágio avançado entre homens negros e aqueles com menor escolaridade.



“A análise mostra que as disparidades sociais e raciais podem estar relacionadas ao diagnóstico oportuno da doença, evidenciando percentuais superiores de diagnóstico em estágio avançado entre homens negros e com baixa escolaridade. Transformar os dados em informações de conhecimento acessível é fundamental para orientar políticas públicas, qualificar a assistência e reduzir desigualdades no acesso ao cuidado oncológico”, afirma Luiz Augusto Maltoni, diretor-executivo da Fundação do Câncer.





Desigualdades no diagnóstico

A diferença também aparece quando os casos são analisados pelo nível de escolaridade. Entre os homens com baixa escolaridade, 38,7% receberam o diagnóstico em estágio avançado. O índice cai para 33,5% entre aqueles que têm ensino médio ou superior.



O boletim aponta ainda maior concentração de registros em homens com mais de 50 anos. A proporção de diagnósticos em estágio avançado aumenta nas faixas etárias mais elevadas, o que reforça a necessidade de investigar os obstáculos que dificultam a identificação da doença e o acesso à assistência.



“Um dos pontos que chama a atenção no levantamento é a demora para o início do tratamento entre pacientes que já chegam ao serviço de saúde com o diagnóstico confirmado. Os resultados também mostram diferenças relacionadas à raça/cor da pele, à escolaridade e à região de residência. Esses indicadores ajudam a identificar gargalos e reforçam a necessidade de organizar melhor os fluxos de atendimento, garantindo que os pacientes tenham acesso à assistência”, destaca o epidemiologista e consultor médico da Fundação da Câncer Alfredo Scaff, coordenador do estudo.





Mortalidade e diferenças regionais

O boletim contabilizou 83.650 mortes por câncer de próstata entre 2020 e 2024. A média nacional foi de 11,40 óbitos por 100 mil homens.



As maiores taxas regionais foram registradas no Sul, com 12,34 mortes por 100 mil homens, no Nordeste, com 12,10, e no Centro-Oeste, com 12,03. Sudeste e Norte ficaram abaixo da média nacional, com 10,69 e 10,63 óbitos por 100 mil homens, respectivamente.



Apesar das diferenças observadas no período, a série histórica mostra que, em 2024, o Nordeste passou a registrar a maior taxa de mortalidade entre as regiões brasileiras.





A doença no Brasil e no mundo



Na comparação internacional apresentada pelo boletim, o Brasil ocupa a 73ª posição em incidência de câncer de próstata e a 104ª em mortalidade, entre 186 países. A taxa de incidência estimada é de 45,31 casos por 100 mil homens.



O índice brasileiro é próximo ao da Costa Rica, com 45,49 casos por 100 mil habitantes, e ao da Geórgia, com 44,37. Na outra ponta do ranking, Nepal e Bangladesh apresentam as menores taxas de incidência, com 1,98 e 1,96 caso por 100 mil homens, respectivamente.



Em relação à mortalidade, o Brasil apresenta indicadores semelhantes aos do Irã, com 11,39 óbitos por 100 mil homens, e da Alemanha, com 11,21. As maiores taxas estão concentradas em países da África e da América Central. Os menores índices foram registrados na Coreia do Norte, com 1,05, e no Butão, com 0,71 óbito por 100 mil homens.



A projeção é de que os casos anuais da doença no mundo cheguem a 2,9 milhões até 2040, principalmente em razão do envelhecimento da população e do aumento da expectativa de vida. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 77.920 novos casos por ano no triênio de 2026 a 2028.





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