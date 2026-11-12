Previsão é de que mais de 77 mil casos do agravo sejam diagnosticados Divulgação
O levantamento analisou 443.620 casos registrados em 342 Registros Hospitalares de Câncer entre 2004 e 2023. Os dados apontam diferenças relacionadas a características sociais e raciais, com maior proporção de diagnósticos em estágio avançado entre homens negros e aqueles com menor escolaridade.
“A análise mostra que as disparidades sociais e raciais podem estar relacionadas ao diagnóstico oportuno da doença, evidenciando percentuais superiores de diagnóstico em estágio avançado entre homens negros e com baixa escolaridade. Transformar os dados em informações de conhecimento acessível é fundamental para orientar políticas públicas, qualificar a assistência e reduzir desigualdades no acesso ao cuidado oncológico”, afirma Luiz Augusto Maltoni, diretor-executivo da Fundação do Câncer.
Desigualdades no diagnóstico
O boletim aponta ainda maior concentração de registros em homens com mais de 50 anos. A proporção de diagnósticos em estágio avançado aumenta nas faixas etárias mais elevadas, o que reforça a necessidade de investigar os obstáculos que dificultam a identificação da doença e o acesso à assistência.
“Um dos pontos que chama a atenção no levantamento é a demora para o início do tratamento entre pacientes que já chegam ao serviço de saúde com o diagnóstico confirmado. Os resultados também mostram diferenças relacionadas à raça/cor da pele, à escolaridade e à região de residência. Esses indicadores ajudam a identificar gargalos e reforçam a necessidade de organizar melhor os fluxos de atendimento, garantindo que os pacientes tenham acesso à assistência”, destaca o epidemiologista e consultor médico da Fundação da Câncer Alfredo Scaff, coordenador do estudo.
Mortalidade e diferenças regionais
As maiores taxas regionais foram registradas no Sul, com 12,34 mortes por 100 mil homens, no Nordeste, com 12,10, e no Centro-Oeste, com 12,03. Sudeste e Norte ficaram abaixo da média nacional, com 10,69 e 10,63 óbitos por 100 mil homens, respectivamente.
Apesar das diferenças observadas no período, a série histórica mostra que, em 2024, o Nordeste passou a registrar a maior taxa de mortalidade entre as regiões brasileiras.
A doença no Brasil e no mundo
Na comparação internacional apresentada pelo boletim, o Brasil ocupa a 73ª posição em incidência de câncer de próstata e a 104ª em mortalidade, entre 186 países. A taxa de incidência estimada é de 45,31 casos por 100 mil homens.
O índice brasileiro é próximo ao da Costa Rica, com 45,49 casos por 100 mil habitantes, e ao da Geórgia, com 44,37. Na outra ponta do ranking, Nepal e Bangladesh apresentam as menores taxas de incidência, com 1,98 e 1,96 caso por 100 mil homens, respectivamente.
Em relação à mortalidade, o Brasil apresenta indicadores semelhantes aos do Irã, com 11,39 óbitos por 100 mil homens, e da Alemanha, com 11,21. As maiores taxas estão concentradas em países da África e da América Central. Os menores índices foram registrados na Coreia do Norte, com 1,05, e no Butão, com 0,71 óbito por 100 mil homens.
A projeção é de que os casos anuais da doença no mundo cheguem a 2,9 milhões até 2040, principalmente em razão do envelhecimento da população e do aumento da expectativa de vida. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 77.920 novos casos por ano no triênio de 2026 a 2028.
Atenção primária e pesquisa genética
“É preciso criar campanhas e motivar a população masculina a cuidar da sua saúde. A porta de entrada são as unidades básicas de saúde com os médicos de família ou na saúde privada com o clínico geral, o geriatra ou o próprio urologista. Visitar o médico anualmente para avaliar a condição clínica do paciente é o primeiro passo para diagnosticar qualquer suspeita”, afirma.
O médico também destaca a necessidade de organizar os serviços de saúde para garantir o cumprimento da lei que estabelece o prazo de até 60 dias para o início do tratamento oncológico após o diagnóstico.
Outra iniciativa mencionada por Scaff é uma pesquisa sobre o perfil genético do câncer de próstata na população brasileira, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) em parceria com a Fundação do Câncer. O objetivo é identificar marcadores genéticos que ajudem a reconhecer tumores com maior potencial de agressividade.
“Essa pesquisa, feita pelo INCA, em parceria com a Fundação do Câncer, vai possibilitar que se identifiquem tumores com maior agressividade e propensão a metástases rápidas. Com isso, poderemos agilizar o tratamento e, quem sabe, num horizonte não muito distante, criar um exame de sangue capaz de diferenciar tumores agressivos que requerem intervenção cirúrgica imediata de tumores indolentes, sendo este estudo genômico inédito no país”, explica.
O levantamento considerou como bases de dados os Registros de Câncer de Base Populacional, os Registros Hospitalares de Câncer e o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Para ter acesso ao estudo completo, acesse https://www.cancer.org.br/publicacoes/info-oncollect/.
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