Três homens invadiram dois apartamentos de um condomínio em Higienópolis, na região central de São Paulo - Google Street View / Reprodução

Três homens invadiram dois apartamentos de um condomínio em Higienópolis, na região central de São PauloGoogle Street View / Reprodução

Publicado 13/11/2026 14:46

Três homens invadiram dois apartamentos de um condomínio em Higienópolis, na região central de São Paulo , nesta quinta-feira, 12. Durante a ação, uma moradora foi amarrada. Há relatos de que os suspeitos utilizaram o sistema de reconhecimento facial do prédio para acessar os imóveis.

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O caso ocorreu em um condomínio de três torres localizado na Avenida Higienópolis, que também possui entradas pela Rua Marquês de Itu. Segundo relatos de moradores, imagens de câmeras de segurança mostram três homens, um dos quais teria utilizado reconhecimento facial para acessar os apartamentos.



Uma das portarias funcionaria sem funcionários, mas não há confirmação de que os suspeitos tenham entrado por esse acesso.



Após a ação, os três homens deixaram o edifício e moradores foram à delegacia para registrar a ocorrência.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois suspeitos foram localizados e presos por policiais da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco). Os objetos furtados foram apreendidos e recuperados. A Polícia Civil mantém investigações sobre o caso.



O condomínio fica próximo a outro edifício de Higienópolis que foi alvo de criminosos entre a noite de 31 de outubro e a madrugada de 1º de novembro. Na ocasião, três apartamentos foram invadidos e furtados.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), na ocasião, criminosos utilizaram um estabelecimento comercial vizinho para alcançar as janelas do prédio e entrar nos imóveis. De acordo com o Grupo de Repressão a Roubos (Garra), foram levados joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor. O caso ocorreu em um condomínio de três torres localizado na Avenida Higienópolis, que também possui entradas pela Rua Marquês de Itu. Segundo relatos de moradores, imagens de câmeras de segurança mostram três homens, um dos quais teria utilizado reconhecimento facial para acessar os apartamentos.Uma das portarias funcionaria sem funcionários, mas não há confirmação de que os suspeitos tenham entrado por esse acesso.Após a ação, os três homens deixaram o edifício e moradores foram à delegacia para registrar a ocorrência.Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois suspeitos foram localizados e presos por policiais da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco). Os objetos furtados foram apreendidos e recuperados. A Polícia Civil mantém investigações sobre o caso.O condomínio fica próximo a outro edifício de Higienópolis que foi alvo de criminosos entre a noite de 31 de outubro e a madrugada de 1º de novembro. Na ocasião, três apartamentos foram invadidos e furtados.Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), na ocasião, criminosos utilizaram um estabelecimento comercial vizinho para alcançar as janelas do prédio e entrar nos imóveis. De acordo com o Grupo de Repressão a Roubos (Garra), foram levados joias, relógios, dinheiro e outros objetos de valor.

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Em um vídeo publicado no Instagram, Wesley Oliveira disse que, na quarta-feira (11), compareceu ao 4º Distrito Policial, na Consolação, junto com o marido, Lessandro Gonçalves, para prestar depoimento.

"Eu tenho certeza que tudo será resolvido, tudo será esclarecido da melhor forma possível", afirmou Oliveira. "Nós estamos cooperando totalmente com as investigações e estamos à disposição da polícia, à disposição do Ministério Público, à disposição da Justiça", acrescentou.

Na legenda do vídeo, ele escreveu: "Estou tranquilo em relação à minha conduta e convicto de que não cometi nenhum crime". Nos comentários da publicação, ele afirmou: "Nós não cometemos nenhum crime".



As declarações de Oliveira, no entanto, contrastam com o que prevê o Estatuto da Pessoa Idosa, que criminaliza tanto a discriminação e a humilhação de idosos quanto a divulgação de imagens depreciativas dessas pessoas.