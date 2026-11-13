Flávio também acusou Motta e Davi Alcolumbre, de favorecer o presidente Lula - Reprodução / YouTube

Flávio também acusou Motta e Davi Alcolumbre, de favorecer o presidente Lula Reprodução / YouTube

Publicado 13/11/2026 14:41

"Para a presidência da Câmara, eu jamais iria na linha de apoiar a reeleição de Hugo Mota", disse o senador em live realizada dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 12. Para Flávio, Motta não levou adiante compromissos com o bolsonarismo, como as propostas de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro e dosimetria das penas aplicadas a eles."Ele prometeu anistia, não entregou. Veio com a dosimetria. Participou de toda a articulação, inclusive junto com o Alexandre de Moraes. Também não entregaram a dosimetria, porque o Moraes segurou", continuou.Flávio também acusou Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na apreciação de projetos de interesse do governo nas duas Casas.O senador afirmou que tem conversado com os deputados recém-eleitos do PL e defendido o não alinhamento com o bloco de apoio a Motta. "A minha opinião é de preservar os nossos princípios, os nossos valores e não ceder", afirmou.Na quarta-feira, 11, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), declarou que o partido vai realizar uma consulta interna para decidir que posição deve tomar para a eleição da Câmara, a ser realizada em fevereiro de 2027.O processo ocorrerá por meio de uma votação, conduzida pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Ele enviará, para cada um dos 121 deputados eleitos, um documento e os parlamentares deverão escolher entre apoiar a reeleição de Motta ou lançar um candidato próprio. O processo deve levar cerca de 15 dias.A estratégia foi definida em uma reunião com a bancada eleita para a próxima legislatura. Segundo Sóstenes, durante o encontro, a maioria defendeu uma candidatura própria.Flávio critica ajuste fiscal e volta a questionar resultado das eleiçõesAinda na transmissão, Flávio criticou o ajuste fiscal, defendido pelo governo, e cujo texto-base foi aprovado pelo Senado Federal, também nesta quinta-feira. Dos Estados Unidos, Flávio votou remotamente contra o projeto.O senador chamou a proposta de "fajuta" e disse que o pacote de ajustes é insuficiente para cobrir os gastos do governo. Ele disse ainda que medidas anunciadas, as quais considera eleitoreiras, como o aumento do Bolsa Família, a promessa do Pé-de-Meia para universitários e a cessão de recursos para microempreendedores individuais, foram "gols de mão" do adversário.O pacote de ajuste visa conter despesas e aumentar a arrecadação Segundo cálculos, o impacto estimado das medidas nas contas do ano que vem está entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões. Nas estimativas apresentadas pelo ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o impacto está na casa de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhõesNo Senado, a proposta foi aprovada por 45 votos a 31. Quatro trechos no texto-base ainda serão analisados pela Casa na próxima semana. Em seguida, ele seguirá para a Câmara dos Deputados e, caso aprovado, para sanção presidencial.Mais adiante na live, o senador, derrotado nas eleições presidenciais, voltou a questionar o resultado das urnas. Ele apontou supostas irregularidades e abusos de poder econômico durante a campanha. Ele declarou também que instituições brasileiras estariam sendo aparelhadas pelo atual governo para "perseguir adversários políticos."Flávio foi para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do País.O ex-presidenciável está sendo investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e pedidos de recurso financeiro para o banqueiro Daniel Vorcaro para produção de "Dark Horse". Em 2027, Flávio ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.