Motoristas e moradores da região registraram incêndio em vídeoReprodução / X

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Gabriel Salotti
Uma fábrica de produtos químicos da empresa Pyrozzar, localizada na cidade de Salto, interior de São Paulo, sofreu um incêndio de grandes proporções nesta sexta-feira (13). Até o momento, 22 viaturas e 60 bombeiros foram mobilizados para o caso. Segundo informações preliminares, o local armazena aproximadamente 100 mil litros de solventes. As autoridades registraram diversas explosões durante as chamas, o que exigiu o isolamento da área.
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Nove pessoas ficaram feridas, sendo quatro bombeiros, um deles em estado grave e quatro civis. Todos foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Uma vítima sofreu queimaduras de terceiro grau.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar, transportou uma das vítimas para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Os demais pacientes estão sendo atendidos no Hospital Municipal de Salto, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
A Defesa Civil do Estado também presta apoio à ocorrência e acompanha o trabalho das equipes no local. As causas do incêndio ainda serão apuradas.
A fábrica fica localizada na Rodovia SP-73 (Estrada Velha Indaiatuba-Campinas). Pessoas que moram perto da indústria e motoristas que passavam pela via registraram as chamas e compartilharam vídeos nas redes sociais.

Homem ataca ex-companheira com tesoura em SP

Um homem de 44 anos atacou a ex-companheira, de 45, com uma tesoura em frente ao Shopping Golden Square, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde da última quarta-feira, 11. A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito.
A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou, em nota, que a mulher foi atingida por golpes de tesoura na Avenida Kennedy, no Jardim do Mar.
Ela foi encaminhada ao Hospital de Urgência e posteriormente transferida ao Hospital de Clínicas do município. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Em nota, o Golden Square afirmou que o caso não ocorreu nas dependências do shopping, mas nas proximidades. O estabelecimento informou que a mulher é funcionária de uma das lojas e que sua equipe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a polícia, além de prestar os primeiros socorros à vítima. Segundo o shopping, ela foi encaminhada ao hospital consciente e em estado estável.
"O shopping está à disposição para colaborar com as autoridades", acrescentou.
O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito do crime, mas fugiu antes da chegada da Polícia Militar. A identidade dele não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.
*Com informações do Estadão Conteúdo