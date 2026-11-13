Resolução da Anvisa foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União - Valter Campanato / Agência Brasil

Resolução da Anvisa foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 13/11/2026 15:14

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do anestésico Cloridrato de Bupivacaína + Glicose - (5 + 80) mg/ml caixa com 100 ampolas. A resolução foi publicada nesta sexta-feira (13) no Diário Oficial da União (DOU).

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Em nota, a Anvisa informou que o lote AR-001/25 do produto não pode ser vendido, distribuído ou utilizado. O anestésico é fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica.



Laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen) de São Paulo apresentou resultado insatisfatório em ensaios de descrição da amostra e aspecto, “devido à presença de partícula estranha no medicamento”.



A Agência Brasil entrou em contato com a Hipolabor Farmacêutica e aguarda posicionamento. Em nota, a Anvisa informou que o lote AR-001/25 do produto não pode ser vendido, distribuído ou utilizado. O anestésico é fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica.Laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen) de São Paulo apresentou resultado insatisfatório em ensaios de descrição da amostra e aspecto, “devido à presença de partícula estranha no medicamento”.A Agência Brasil entrou em contato com a Hipolabor Farmacêutica e aguarda posicionamento.

Propaganda

A resolução também proibiu a propaganda dos seguintes produtos fabricados pela empresa Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos: cogumelos e produtos de cannabis.



Os itens, de acordo com a Anvisa, estavam à venda no site https://medkayafarma.com.br/.



A Agência Brasil entrou em contato com a Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos e aguarda posicionamento.

Lotes de insumos para canetas emagrecedoras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 20241030 de insumo farmacêutico ativo (IFA) tirzepatida e de todos os lotes de IFA retatrutida armazenados na distribuidora Condor Importador & Operador Logístico Ltda. A medida foi publicada na última quinta-feira (12) no Diário Oficial da União (DOU).

A tirzepatida é o princípio ativo do medicamento agonista do receptor de GLP-1 Mounjaro, popularmente conhecido como uma das diversas canetas emagrecedoras disponíveis no mercado.

Em nota, a Anvisa informou que os insumos em questão eram destinados à preparação de medicamentos magistrais (preparados sob medida para um paciente específico a partir de prescrição médica). A agência suspendeu ainda a venda, a distribuição e o uso dos produtos.



De acordo com o comunicado, o local onde estavam armazenados os insumos não oferecia estrutura compatível para a conservação, já que a Anvisa determina que áreas de estocagem sejam limpas e mantidas em temperatura e umidade compatível com os materiais armazenados.



No caso específico da retatrutida, a agência informou que houve descumprimento da legislação que proíbe a importação e a venda de insumos farmacêuticos para medicamentos que ainda não tiveram eficácia terapêutica avaliada e aprovada pela agência.

“A retatrutida ainda é um medicamento experimental, em fase de pesquisa. A empresa desenvolvedora dos estudos ainda não solicitou seu registro à Anvisa ou a qualquer agência reguladora internacional. Como os testes ainda não foram concluídos, o produto não está disponível para venda em nenhum lugar do mundo”, destacou a nota.