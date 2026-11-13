A 24ª Reunião Plenária avaliou as ações desenvolvidas em 2026 contra lavagem de dinheiro e corrupção - Tom Costa / MJSP

A 24ª Reunião Plenária avaliou as ações desenvolvidas em 2026 contra lavagem de dinheiro e corrupçãoTom Costa / MJSP

Publicado 13/11/2026 15:33

O ministro se pronunciou durante o encerramento da 24ª Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, nesta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro.Segundo ele, o enfrentamento ao crime organizado exige não apenas a responsabilização criminal de seus integrantes, mas também a identificação e o bloqueio das estruturas financeiras que sustentam suas atividades.“A responsabilidade criminal é indispensável, mas, se os recursos e os mecanismos de financiamento permanecem intactos, a facção criminosa irá rapidamente recompor sua capacidade de atuação.”Já o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro (PGJ), Antonio José Campos Moreira, destacou a necessidade de enfraquecer o poder econômico das organizações criminosas e ampliar a integração entre União, estados e municípios. Ele ressaltou que a investigação patrimonial e a recuperação de ativos precisam ser centrais nas estratégias de enfrentamento ao crime.O procurador explicou que a investigação patrimonial e a recuperação de ativos devem ocupar posição central nas estratégias de enfrentamento ao crime organizado, especialmente diante do poder financeiro das facções e de sua atuação para além das fronteiras estaduais e nacionais.“A criminalidade não tem fronteiras. É local, interestadual e transnacional. O Estado tem que se organizar, tem que se integrar. A asfixia financeira deve ser o principal instrumento de combate à criminalidade organizada, porque permite diminuir o poder econômico dessas organizações e sua capacidade de corrupção”, afirmou Antonio Campos Moreira.O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto abordou os desafios impostos pela disputa territorial entre facções criminosas e a necessidade de garantir a presença do Estado nas comunidades.A 24ª Reunião Plenária contou com representantes de instituições públicas e privadas para avaliar as ações desenvolvidas em 2026 e definir prioridades para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em 2027, com foco na cooperação entre instituições e no fortalecimento dos mecanismos de investigação financeira.Coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça, a estratégia promove a articulação entre órgãos dos três poderes e de diferentes esferas de governo.