Repercussão aconteceu após uma denúncia do senador Romário (sem partido) na última quinta-feira - Divulgação/Senado

Repercussão aconteceu após uma denúncia do senador Romário (sem partido) na última quinta-feira Divulgação/Senado

Publicado 13/11/2026 17:37 | Atualizado 13/11/2026 17:41

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Romário é relator da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI). Ele havia encaminhado ofícios ao Inep, na última quarta-feira (11), ao Ministério da Educação (MEC) e ao Ministério Público Federal em São Paulo (MPF-SP).

Solicitação do senador





O senador cobrou explicações sobre a escolha do local de prova. "É inaceitável que uma estudante peça um local acessível e precise ser carregada para fazer a prova. Quero saber quais condições de acesso foram verificadas antes de encaminharem a Manuela para essa escola", questionou o parlamentar.



O Inep lamentou o ocorrido e reconheceu que o local indicado para a jovem não oferecia condições adequadas de acessibilidade. O órgão afirmou que, para o segundo dia de aplicação, a participante será realocada e já foi comunicada sobre a alteração.



A autarquia destacou ainda que, caso os problemas do primeiro dia tenham prejudicado o desempenho de Manuela, ela poderá solicitar a reaplicação, que será analisada pelo Inep.



O pedido deverá ser feito entre segunda-feira (16) e sexta-feira (20) pela Entre as denúncias apresentadas pelo parlamentar, estava a da estudante Manuela Dias, de 17 anos, que relatou ter sido carregada pela mãe para entrar no local onde realizou a primeira prova do Enem, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A jovem, que é cadeirante, solicitou um local acessível no momento da inscrição, mas o pedido não foi atendido.O senador cobrou explicações sobre a escolha do local de prova. "É inaceitável que uma estudante peça um local acessível e precise ser carregada para fazer a prova. Quero saber quais condições de acesso foram verificadas antes de encaminharem a Manuela para essa escola", questionou o parlamentar.O Inep lamentou o ocorrido e reconheceu que o local indicado para a jovem não oferecia condições adequadas de acessibilidade. O órgão afirmou que, para o segundo dia de aplicação, a participante será realocada e já foi comunicada sobre a alteração.A autarquia destacou ainda que, caso os problemas do primeiro dia tenham prejudicado o desempenho de Manuela, ela poderá solicitar a reaplicação, que será analisada pelo Inep.O pedido deverá ser feito entre segunda-feira (16) e sexta-feira (20) pela Página do Participante

Denúncias

De acordo com o Inep, após a aplicação do primeiro dia de prova, até 12 de novembro, dez participantes procuraram o instituto, judicialmente ou por meio da Ouvidoria, para relatar ocorrências relacionadas à aplicação e ao atendimento especializado.



O órgão também informou que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), instituição responsável pela aplicação do exame, foi comunicado sobre as ocorrências e afirmou que os casos já estão sendo tratados de acordo com suas especificidades.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.



