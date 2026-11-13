Leite é ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo e está preso - Afonso Braga / Arquivo / Rede Câmara

Leite é ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo e está presoAfonso Braga / Arquivo / Rede Câmara

Publicado 13/11/2026 17:53 | Atualizado 13/11/2026 18:03

A Justiça de São Paulo acatou denúncia do Ministério Público e tornou Milton Leite e mais 13 pessoas réus por suspeita de ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) . Leite é ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo e está preso.

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O político filiado ao partido União Brasil foi para a cadeia em setembro após uma operação da Polícia Civil junto com o Ministério Público que investigava a atuação do PCC no transporte coletivo paulistano.



Com a decisão da Justiça tornada pública nesta quinta-feira (12), Leite teve a prisão temporária convertida em preventiva. Outros 11 denunciados também tiveram prisões preventivas decretadas. O político filiado ao partido União Brasil foi para a cadeia em setembro após uma operação da Polícia Civil junto com o Ministério Público que investigava a atuação do PCC no transporte coletivo paulistano.Com a decisão da Justiça tornada pública nesta quinta-feira (12), Leite teve a prisão temporária convertida em preventiva. Outros 11 denunciados também tiveram prisões preventivas decretadas.

No documento que torna Leite réu, a denúncia informa que ele e todo o grupo de investigados “agiram sob a orientação de lideranças da organização criminosa, como Antônio José Muller Junior, vulgo ‘Granada’, e Marlon José de Souza Rosa, vulgo ‘MR’ e ‘Murilo’, denunciado em fase anterior desta investigação, os denunciados atuaram para infiltrar e perpetuar a facção na exploração do transporte público, em procedimentos licitatórios e no poder público, bem como para movimentar e ocultar recursos da organização criminosa”.



Influência



Sobre Milton Leite, especificamente, o documento diz que o ex-presidente da Câmara Municipal de SP “promoveu interesses da organização criminosa valendo-se de sua expressiva influência política e da condição de proprietário de fato da concessionária Transwolff Transportes e Turismo Ltda., empresa sabidamente vinculada à facção criminosa e destinatária de aportes ilícitos, exercendo atos de gestão, controle e ingerência em favor da permanência e favorecimento do grupo criminoso no sistema de transporte coletivo urbano da capital paulista”.



A decisão ainda aponta que Leite era informado sobre a rotina e os negócios da concessionária Transwolff Transportes através de “vídeos e informações sobre a implantação dos ônibus elétricos, o fornecimento de carregadores pela Enel, o treinamento de técnicos e o Projeto Aquático, explorado pelo grupo econômico na região do Bororé”.

Entre os documentos mencionados está um contrato de locação de imóveis utilizados pela Transwolff, firmado com uma construtora representada por Milton Leite, no valor mensal de R$ 850 mil.

A decisão também determinou a abertura de um novo inquérito policial para apurar, de forma autônoma, possível crime de lavagem de dinheiro envolvendo Milton Leite e os valores apreendidos em um dos procedimentos cautelares da investigação



Após a decisão da Justiça, os réus têm agora o prazo de dez dias para apresentar a defesa às acusações.



Milton Leite está preso no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, na Grande São Paulo.



A Agência Brasil tentou contato com a defesa de Milton Leite e está aberta para posicionamento.