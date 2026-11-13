Lula foi reeleito em outubro para seu quarto mandato com 51,78% dos votos - Wilton Junior / Estadão

Lula foi reeleito em outubro para seu quarto mandato com 51,78% dos votosWilton Junior / Estadão

Publicado 13/11/2026 18:27 | Atualizado 13/11/2026 19:33

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é avaliado como ruim ou péssimo por 47,9% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Altas/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (13). Outros 39,1% consideram a gestão ótima ou boa; e 13%, regular.

LEIA MAIS! Lula cobra pedido de desculpas da imprensa sobre triplex em Guarujá



O porcentual de ruim ou péssimo oscilou 1 ponto desde o último levantamento, em 24 de outubro, quando era de 49%. O índice foi o mesmo em outras duas vezes na série iniciada em janeiro de 2024: em fevereiro e junho de 2026. A avaliação ótimo/bom registra uma tendência de queda desde setembro de 2025, quando marcava 48%, o maior porcentual no histórico.



Homens e pessoas com mais de 35 anos fazem parte dos grupos que mais avaliam negativamente o governo Lula. Entre os homens, a porcentagem que considera o governo ruim ou péssimo é de 54,8%. Entre quem tem de 35 a 44 anos, 55% avaliam dessa forma a gestão petista; entre 45 e 59, 52,1%; e entre 60 e 100 anos, 53%.



Nos evangélicos, 67,9% avaliam o governo como ruim ou péssimo. Pessoas que votaram no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou anularam o voto no segundo turno: 96,6% e 64,7%, respectivamente Moradores de todas as regiões do País, com exceção do Nordeste, avaliam o governo mais negativamente do que positivamente.



Mulheres fazem parte do grupo que mais bem avalia o governo, 44,1%. A faixa etária entre 25 e 34 anos registra 41,3% e entre os nordestinos são 54,8% que consideram a gestão petista boa ou ótima.

O porcentual de ruim ou péssimo oscilou 1 ponto desde o último levantamento, em 24 de outubro, quando era de 49%. O índice foi o mesmo em outras duas vezes na série iniciada em janeiro de 2024: em fevereiro e junho de 2026. A avaliação ótimo/bom registra uma tendência de queda desde setembro de 2025, quando marcava 48%, o maior porcentual no histórico.Homens e pessoas com mais de 35 anos fazem parte dos grupos que mais avaliam negativamente o governo Lula. Entre os homens, a porcentagem que considera o governo ruim ou péssimo é de 54,8%. Entre quem tem de 35 a 44 anos, 55% avaliam dessa forma a gestão petista; entre 45 e 59, 52,1%; e entre 60 e 100 anos, 53%.Nos evangélicos, 67,9% avaliam o governo como ruim ou péssimo. Pessoas que votaram no senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ou anularam o voto no segundo turno: 96,6% e 64,7%, respectivamente Moradores de todas as regiões do País, com exceção do Nordeste, avaliam o governo mais negativamente do que positivamente.Mulheres fazem parte do grupo que mais bem avalia o governo, 44,1%. A faixa etária entre 25 e 34 anos registra 41,3% e entre os nordestinos são 54,8% que consideram a gestão petista boa ou ótima.

Avaliação do presidente Lula



Lula é desaprovado por 50,3% dos brasileiros, enquanto 47,7% aprovam o trabalho do presidente. Não souberam responder 2%.



A desaprovação caiu um ponto porcentual desde a última avaliação, no mês de outubro. Na aprovação, o índice igualou-se à medição do mês anterior, também de 48%, sendo a maior do ano.



Os grupos que mais desaprovam o presidente são: homens (57,9%), pessoas de 35 a 44 anos (56,8%), pessoas com renda familiar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (58,1%), evangélicos (69,9%), moradores da Região Sul (62,3%) e eleitores que votaram em Flávio Bolsonaro (97,9%).



Já mulheres (54,9%), pessoas com ensino superior (51,6%), pessoas entre 16 e 24 anos (57,1%), pessoas com renda até R$ 2 mil (59,9%) e moradores da Região Nordeste (65,3%) são os grupos em que a aprovação é maior.



Programas do governo



A pesquisa também questionou os entrevistados sobre programas do governo Lula. A gratuidade de medicamentos da Farmácia Popular é considerada um acerto para 88% dos entrevistados, enquanto a isenção de imposto de renda para quem tem renda menor do que R$ 5 mil, por 86%. A proibição das bets é positiva para 76%.



A adoção do arcabouço fiscal e as retiradas de empresas públicas do programa de privatização são as menos populares. Entre os entrevistados, 46% e 39%, respectivamente, julgam as medidas como decisões erradas.



A pesquisa foi realizada entre 5 e 9 de novembro com 4.946 respondentes. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%.

Fuga de Flávio Bolsonaro

Para a maior parte dos brasileiros (52%), a decisão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de deixar o País foi errada por desrespeitar a Justiça e fugir de investigação em curso. Segundo a pesquisa Atlas/Bloomberg, 46,1% avaliam como acertada a fuga dele do Brasil para evitar perseguição política.



Flávio foi para os Estados Unidos no dia 27 de outubro, dois dias depois de perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao deixar o Brasil, o senador descumpriu uma ordem judicial que determinava a entrega de passaportes e a proibição de sair do País.



A mesma pesquisa questionou os respondentes sobre os motivos de Flávio para não entregar os passaportes e sair do Brasil. Para 51%, o senador já pretendia deixar o País para evitar ser preso em investigação de lavagem de dinheiro.



A pretensão de sair do Brasil por considerar que seria perseguido politicamente é o motivo apontado por 41,6% dos entrevistados. Já 4,2% disseram outros motivos e 3,2% não souberam responder.



Segundo a pesquisa, 51,4% dos entrevistados acreditam que o senador está envolvido em esquemas investigados de lavagem de dinheiro com advogado Willer Tomaz. Outros 32,8% não consideram que há ligação dele com o caso e 15,8% não souberam responder.



O levantamento mostra ainda que 45% das pessoas consideram muito grave a conduta de Flávio de descumprir a determinação da Polícia Federal e deixar o Brasil. Outras 9,6% acham a ação grave; 6,2%, pouco grave; 32,6%, nada grave e 6,5% não souberam responder.



Para 39,5%, a imagem de Flávio piorou muito depois do episódio; 4,7% avaliam que piorou pouco; 35,5% consideram que nem melhorou nem piorou; 18,3% acham que melhorou muito e para 2% melhorou um pouco.



O ex-presidenciável está sendo investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF), por suspeita de lavagem de dinheiro em sua relação com o advogado Willer Tomaz e por pedidos de recurso financeiro para o banqueiro Daniel Vorcaro para produção de "Dark Horse". Em 2027, Flávio ficará sem foro privilegiado pela primeira vez em 24 anos.