Sergio Moro e Gilmar Mendes - Jefferson Rudy / Agência Senado

Sergio Moro e Gilmar MendesJefferson Rudy / Agência Senado

Publicado 13/11/2026 21:29 | Atualizado 13/11/2026 21:31

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rebateu as declarações do governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL-PR) sobre a anulação da condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do triplex do Guarujá, em São Paulo. Em uma publicação na rede social X, nesta sexta-feira (13), o magistrado afirmou que a decisão da Corte não ocorreu por simples questões processuais e acusou o então juiz da Lava Jato de manipular o sistema de Justiça para impedir a participação de Lula na disputa eleitoral de 2018.





A manifestação foi motivada pelas declarações de Moro após a decisão da Justiça Federal de Brasília que autorizou a devolução de aproximadamente R$ 2,4 milhões à empreiteira OAS. O valor foi arrecadado com o leilão do apartamento, em 2018, e permanecia depositado em uma conta judicial.



Na quinta-feira (12), Moro afirmou que a anulação das condenações de Lula ocorreu por motivos formais e políticos. O senador também argumentou que a Justiça não havia declarado que o imóvel nunca pertenceu ao presidente ou que sempre foi propriedade da construtora.



Em resposta, Gilmar contestou diretamente essa interpretação e afirmou que o reconhecimento da suspeição de Moro foi fundamentado em provas de atuação parcial do então magistrado. O ministro também citou as mensagens obtidas na Operação Spoofing, que revelaram conversas entre o ex-juiz e o então coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol.



"A sentença do caso triplex não foi anulada por meros detalhes processuais. Sergio Moro foi declarado suspeito diante de provas robustas de que, em conluio com o então coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, manipulou o sistema de Justiça para alijar o atual Presidente da República da disputa eleitoral de 2018", escreveu o ministro.



LEIA MAIS: Fachin defende indicação de ministra negra para o STF A manifestação foi motivada pelas declarações de Moro após a decisão da Justiça Federal de Brasília que autorizou a devolução de aproximadamente R$ 2,4 milhões à empreiteira OAS. O valor foi arrecadado com o leilão do apartamento, em 2018, e permanecia depositado em uma conta judicial.Na quinta-feira (12), Moro afirmou que a anulação das condenações de Lula ocorreu por motivos formais e políticos. O senador também argumentou que a Justiça não havia declarado que o imóvel nunca pertenceu ao presidente ou que sempre foi propriedade da construtora.Em resposta, Gilmar contestou diretamente essa interpretação e afirmou que o reconhecimento da suspeição de Moro foi fundamentado em provas de atuação parcial do então magistrado. O ministro também citou as mensagens obtidas na Operação Spoofing, que revelaram conversas entre o ex-juiz e o então coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol."A sentença do caso triplex não foi anulada por meros detalhes processuais. Sergio Moro foi declarado suspeito diante de provas robustas de que, em conluio com o então coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, manipulou o sistema de Justiça para alijar o atual Presidente da República da disputa eleitoral de 2018", escreveu o ministro.

Gilmar cita conversas entre Moro e Dallagnol

Na publicação, o ministro detalhou episódios que, segundo ele, demonstrariam a falta de imparcialidade de Moro durante a condução do processo. Gilmar afirmou que as mensagens revelaram que o ex-juiz combinava atos processuais com o coordenador da Lava Jato, antecipava decisões aos integrantes da força-tarefa e chegou a indicar testemunhas para a acusação.



O magistrado também mencionou supostas interferências na escolha dos procuradores que participariam dos interrogatórios de Lula. Para ilustrar a proximidade entre Moro e Dallagnol, comparou a atuação do então juiz à de um treinador que orienta seus jogadores durante uma partida.



"Mensagens obtidas na Operação Spoofing revelaram que o ex-juiz combinou atos processuais com o coordenador da Lava Jato, antecipava suas decisões aos membros da força-tarefa, indicou testemunhas para a acusação, interferiu até na escalação dos procuradores que interrogariam o Presidente Lula e dava broncas em Dallagnol como um técnico de futebol que orienta o seu time da beira do campo", afirmou.



Gilmar também recuperou outros episódios da Operação Lava Jato. Entre eles, citou as conduções coercitivas, a interceptação de comunicações de advogados de defesa, a divulgação de conversas telefônicas e a retirada do sigilo da delação do ex-ministro Antonio Palocci poucos dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018.



O ministro ainda mencionou a saída de Moro da magistratura para assumir o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, eleito naquele ano. Na avaliação de Gilmar, a nomeação representou o desfecho de uma atuação que teria favorecido o projeto político do grupo que chegou ao poder.



Ao concluir a publicação, o ministro criticou a ideia de que a anulação da condenação teria ocorrido por questões meramente formais e afirmou que o episódio precisa servir de alerta para o Judiciário.



"Em face de tanta desfaçatez, até mesmo um estudante de direito compreenderia que os tais 'motivos formais' revelam, na verdade, um teatro processual com finalidades político-eleitorais. É preciso ter tudo isso bem claro, até para que não se volte a permitir que a Justiça seja sequestrada por projetos de poder ou ambições pessoais de quem quer que seja", escreveu.



A manifestação terminou com uma declaração contundente sobre o caso: "Não houve anulação por meros detalhes processuais. O que houve foi uma fraude que, até hoje, envergonha o Judiciário brasileiro."



O DIA procura a assessoria de Sergio Moro para comentar as declarações de Gilmar Mendes. O espaço está aberto para manifestações.



STF confirmou suspeição de Moro em 2021

Em março de 2021, a Segunda Turma do STF reconheceu, por maioria de votos, a suspeição de Sergio Moro na condução do processo que levou à condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex. O julgamento foi concluído em junho daquele ano, quando o plenário da Corte confirmou o entendimento, por sete votos a quatro.



Com a decisão, foram anulados os atos praticados por Moro no processo. O entendimento foi de que o então juiz não atuou com a imparcialidade exigida para conduzir o caso.



Outra decisão do STF, proferida pelo ministro Edson Fachin em março de 2021, reconheceu a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os processos contra Lula relacionados à Lava Jato. Essa decisão também levou à anulação das condenações e determinou o envio dos casos à Justiça competente.





Entenda a devolução do dinheiro à OAS

A decisão que provocou a reação de Moro e a manifestação de Gilmar Mendes foi proferida pelo juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. O magistrado autorizou a liberação dos recursos obtidos com o leilão do triplex, realizado em 2018.



O entendimento foi de que, após a anulação dos atos judiciais que sustentavam a apreensão e o arquivamento da ação penal, não havia mais fundamento para manter o dinheiro bloqueado. O imóvel permanecia registrado formalmente em nome da OAS Empreendimentos, e o Ministério Público Federal (MPF) também se manifestou favoravelmente à devolução. O valor depositado em juízo ultrapassava R$ 2,4 milhões, considerando a atualização monetária.



Lula foi condenado por Moro em julho de 2017, sob a acusação de receber o apartamento como vantagem indevida da empreiteira. O presidente permaneceu preso por 580 dias, entre abril de 2018 e novembro de 2019. A condenação foi posteriormente anulada pelo STF, e o processo acabou arquivado.



Texto completo de Gilmar Mendes no X

Em meio aos debates sobre a devolução do dinheiro do triplex à OAS, há quem, com a arrogância e a hipocrisia costumeiras, tenha afirmado que a condenação do Presidente Lula foi anulada por "motivos formais". Diante desse delírio, que só se explica por alheamento da realidade ou por intenções vis, é necessário restabelecer a verdade.