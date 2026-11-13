Rayan em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Rayan em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2026 22:55 | Atualizado 13/11/2026 22:56

A poucas horas de o Brasil entrar em campo para amistoso contra o Japão, às 7h15 (de Brasília) deste sábado (14), no Estádio Nacional de Singapura, o técnico Carlo Ancelotti precisará rever a escalação. Isto porque o ex-Vasco Rayan, cotado para figurar entre os titulares , sentiu dores após o treino desta sexta (13) e tem grandes chances de perder a vaga, segundo o "ge".

Rayan sofreu pancada na parte externa do tornozelo, enquanto a atividade já caminhava para o fim e o elenco realizava trabalho em campo reduzido. Com isso, deixou o gramado mancando e reclamando de dores na região. Exames, realizados em Singapura, apontaram a presença de um edema na região, o que agravou situação que parecia controlada.

O ex-Vasco fez parte de praticamente todas as prováveis escalações de Ancelotti durante a semana. Nas últimas horas, inclusive, após teste no treino de quinta-feira (12), surgiu a possibilidade de o treinador utilizá-lo centralizado, como um meia, com Estêvão e Vini Jr abertos pelas pontas, e Raphinha no ataque. Porém, com o problema físico, é improvável que o esquema entre em prática no primeiro amistoso desta Data Fifa.

Quem joga no lugar de Rayan?

Alinhado com a ideia de manter a formação 4-3-3, com Vini Jr e Estêvão nas pontas, e Raphinha no ataque, Ancelotti deve substituir Rayan por um meio-campista. Nesse cenário, surgem duas possibilidades: André e Gabriel Bontempo. O primeiro apresenta uma solução um pouco mais defensiva, já que o atleta atua como volante no Corinthians, ainda que o treinador italiano já tenha afirmado que ele pode jogar como meia-direita.

Já o segundo seria um pouco mais ousado, levando em conta seu histórico de chegadas na área e participação ofensiva com a camisa do Santos, atuando como meia-central. Além disso, Bontempo tem em seu favor as titularidades nos dois últimos amistosos da Data Fifa de outubro, em vitórias sobre Austrália e Índia, enquanto André tem a chance de fazer sua estreia com a Amarelinha.

Provável escalação do Brasil

Com a baixa de Rayan, a provável escalação do Brasil para o amistoso contra o Japão, que abrirá esta Data Fifa, é: Pedro Morisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo (André Luiz); Estevão, Raphinha e Vini Jr.



Após o duelo deste sábado, a Seleção encerra o período de amistosos diante de Singapura, nesta terça-feira (17), às 7h (de Brasília), também no Estádio Nacional do país.