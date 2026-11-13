Rayan em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Rayan sente dores e deve perder titularidade na Seleção contra o Japão
Ex-atacante do Vasco vinha sendo cotado para atuar entre os onze iniciais, mas sofreu pancada no tornozelo durante o treino desta sexta (13)
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