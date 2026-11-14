Entrada será permitida nos locais da prova entre 12h e 13hCarlos Elias Junior
É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto. Também é imprescindível que o candidato leve caneta esferográfica preta de material transparente.
É permitido levar lanches, bebidas e medicamentos, que devem passar por vistoria da equipe de aplicação. No caso de bebidas, elas devem estar armazenadas em garrafas transparentes e preferencialmente sem rótulo.
Horários
A entrada nos locais de exames só será permitida das 12h às 13h. Depois disso, os portões fecham e ninguém mais pode acessar os locais.
A saída definitiva da sala de prova com os materiais de aplicação do exame só será permitida nos últimos 30 minutos antes do término da prova. O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas.
Documentos
Documentos físicos:
passaporte,
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e
Carteira de Trabalho (impressa e emitida após 27/01/1997) ou identidade profissional expedida por conselho de classe.
Documentos digitais:
CNH Digital,
RG Digital,
Identidade Digital (CIN).
Itens Proibidos
O envelope deverá ser colocado embaixo da carteira, lacrado e identificado, com aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, desligados.
Serão eliminados os participantes que, ao ingressar na sala de provas, estiverem levando consigo, fora do envelope porta-objetos, qualquer um dos seguintes itens:
Cartão de confirmação de inscrição ou Declaração de Comparecimento impressa.
Lápis, borracha, corretivo, lapiseira, réguas, livros, anotações, óculos escuros e chapéus/bonés não podem ser usados durante a prova.
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