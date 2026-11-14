Redação do Enem é avaliada a partir de cinco critérios de competência textual, cuja pontuação somada pode chegar a mil - Agência Brasil

Redação do Enem é avaliada a partir de cinco critérios de competência textual, cuja pontuação somada pode chegar a milAgência Brasil

Publicado 14/11/2026 11:39

Estudantes internados ou em tratamento de saúde que frequentam uma classe hospitalar têm o direito garantido pelo Ministério da Educação (MEC) de realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) diretamente na unidade de saúde. O benefício não se aplica a internações de curta duração ou esporádicas (como partos, cirurgias eletivas) ou tratamentos pontuais nas duas datas da prova, como fixa o edital com as regras da prova.

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que, em média, por ano, cerca de 50 candidatos solicitam a aplicação do exame em hospitais.



Os motivos vão desde tratamento de câncer a patologias com imunossupressão (redução da eficiência do sistema imunológico) e transplantes.



Também para quem está em tratamento de uma doença que exige o isolamento existe a possibilidade de aplicação das provas em uma sala individual ou com ocupação máxima de 20 participantes, desde que tenha sido solicitado o atendimento especializado no momento de inscrição, comprovar a condição de saúde e ter o pedido de atendimento especializado aprovado pelo Inep.



Estudantes internados ou em tratamento de saúde que frequentam uma classe hospitalar têm o direito garantido pelo Ministério da Educação (MEC) de realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) diretamente na unidade de saúde.



O benefício não se aplica a internações de curta duração ou esporádicas (como partos, cirurgias eletivas) ou tratamentos pontuais nas duas datas da prova, como fixa o edital com as regras da prova.



O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que, em média, por ano, cerca de 50 candidatos solicitam a aplicação do exame em hospitais.



Os motivos vão desde tratamento de câncer a patologias com imunossupressão (redução da eficiência do sistema imunológico) e transplantes.



Também para quem está em tratamento de uma doença que exige o isolamento existe a possibilidade de aplicação das provas em uma sala individual ou com ocupação máxima de 20 participantes, desde que tenha sido solicitado o atendimento especializado no momento de inscrição, comprovar a condição de saúde e ter o pedido de atendimento especializado aprovado pelo Inep.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que, em média, por ano, cerca de 50 candidatos solicitam a aplicação do exame em hospitais.Os motivos vão desde tratamento de câncer a patologias com imunossupressão (redução da eficiência do sistema imunológico) e transplantes.Também para quem está em tratamento de uma doença que exige o isolamento existe a possibilidade de aplicação das provas em uma sala individual ou com ocupação máxima de 20 participantes, desde que tenha sido solicitado o atendimento especializado no momento de inscrição, comprovar a condição de saúde e ter o pedido de atendimento especializado aprovado pelo Inep.Estudantes internados ou em tratamento de saúde que frequentam uma classe hospitalar têm o direito garantido pelo Ministério da Educação (MEC) de realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) diretamente na unidade de saúde.O benefício não se aplica a internações de curta duração ou esporádicas (como partos, cirurgias eletivas) ou tratamentos pontuais nas duas datas da prova, como fixa o edital com as regras da prova.O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que, em média, por ano, cerca de 50 candidatos solicitam a aplicação do exame em hospitais.Os motivos vão desde tratamento de câncer a patologias com imunossupressão (redução da eficiência do sistema imunológico) e transplantes.Também para quem está em tratamento de uma doença que exige o isolamento existe a possibilidade de aplicação das provas em uma sala individual ou com ocupação máxima de 20 participantes, desde que tenha sido solicitado o atendimento especializado no momento de inscrição, comprovar a condição de saúde e ter o pedido de atendimento especializado aprovado pelo Inep.

Treineira



Quem vive essa situação de classe hospitalar é a estudante Natália Cipriano Portilho, de 17 anos, natural de Palmas, que passou por um transplante de medula óssea, em 2025, para tratar a leucemia linfoide aguda diagnosticada em março de 2025.



Após a doação de células da irmã, Natália fez quimioterapia até novembro do ano passado. Em 2026, ela retomou os estudos e optou por refazer o primeiro ano do Ensino Médio, agora, em uma escola pública estadual de Tocantins.



Mas, em agosto deste ano, a jovem precisou iniciar o acompanhamento médico pós-transplante, em Jaú (SP). Desde então, Natália segue acompanhada presencialmente pela mãe, Maria José Cipriano Gomes Portilho.



Como é estudante do primeiro ano do Ensino Médio, Natália prestou o Enem 2026 como treineira para autoavaliação e com a intenção de vivenciar a prova real, antes de concorrer a uma vaga em um curso de licenciatura em biologia, química ou matemática, como ela deseja.



“É um direito muito importante para a gente não ficar com aquela sensação de perder uma oportunidade na vida por fazer um tratamento. Ao contrário, mostra que, apesar de tudo, minha vida não parou. Ela continua. Estou fazendo o Enem para me testar, para ter esse registro. É histórico e fundamental para pessoas na minha condição. Ajuda muito.”



No último domingo (8), a paciente respondeu a 90 questões de linguagens, ciências humanas e escreveu a redação do primeiro dia do Enem em uma sala hospitalar, do Centro Infantil Boldrini, localizado em Campinas, interior paulista, a 200 quilômetros de Jaú.



Devido à necessidade de isolamento, apenas dois aplicadores acompanharam a Natália no recinto e um terceiro colaborador fez revezamento.



Embora tivesse planejado intercalar blocos de questões com trechos da redação a cada 30 minutos, a treineira conseguiu se adaptar à estratégia durante o exame e gerenciou bem seu tempo.



“Para a primeira vez no Enem, mesmo não tendo estudado muito, nem me organizado tanto, achei a prova relativamente tranquila. Mantive a calma, sem nervosismo. Então, comecei a prova às 13h30, no horário determinado. E terminei a prova às 18h50, ou seja, dez minutinhos antes do prazo final”, relatou Natália Cipriano, em sua experiência inédita.



Pelos gabaritos extraoficiais divulgados por cursinhos preparatórios para o Enem, a pós-transplantada sente que foi bem na primeira etapa. “Estimo que meus acertos foram entre 64 e 66 das 90 questões”, calculou.



Neste sábado (14), Natália e sua mãe, Maria José, viajarão novamente cerca de 200 km, a partir de Jaú, para a menina completar o desafio do Enem. Provas diferentes, mas a mesma classe hospitalar do Boldrini, em Campinas.



Mudança de rota



Quando Natália percebeu que não conseguiria acompanhar o curso técnico no Instituto Federal de Tocantins, devido ao tratamento, e mudou para uma escola estadual de Ensino Médio, a mãe dela, Maria José, que é professora, a incentivou a encarar a situação não como perda, mas como ampliação de horizontes.



“Tudo isso é um aprendizado que minha filha vai levar para a vida e que abrirá novos horizontes. Tenho a falar para outros que chegam nesta mesma condição que devem continuar. Não é porque ela recebeu um diagnóstico ruim que deve estacionar.”



Embora o tratamento oncológico seja difícil e o enfrentamento ao câncer não deva ser romantizado na opinião de Maria José, ela destaca que o suporte multidisciplinar e as atividades de convivência da Casa Ronald as ajudam a focar no que interessa: a cura total e a evolução nos estudos.



“É claro que não vou romantizar um diagnóstico. Não é fácil, mas entendo que é uma coisa que pode acontecer na vida de muita gente. Nós não somos isentos a isso. Mas não vou focar em uma história triste. Só tenho que mirar no término deste processo.”



As duas estão temporariamente afastadas da família, que ficou em Palmas. A distância aumenta a saudade da Aline, de 16 anos, filha mais nova e que foi doadora de medula óssea para a irmã, e do marido e pai, Severino Portilho Guimarães, servidor público local.



Escola e casa longe de casa



No Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, especializado em câncer, Natália recebe suporte contínuo da terapia ocupacional e da equipe pedagógica. A partir de um convênio entre a unidade hospitalar e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), Natália realiza atividades escolares remotamente com conteúdos essenciais.



Após cumprida a primeira etapa do acompanhamento em Jaú, a paciente em remissão seguirá para uma temporada em Campinas, antes de voltar ao lar.



Já no Hospital Boldrini, em Campinas, a jovem conta com uma coordenadora que fornece livros e orientações, além da docência de voluntários e de uma professora multidisciplinar.



Durante todo o tratamento, as duas moram na unidade da Casa Ronald McDonald Brasil, em Jaú, que também oferece outros tipos de apoio.



“Além de ser essa casa longe de casa, a Ronald McDonald inclui uma estrutura completa para os pacientes e suas famílias: desde a alimentação, o apoio psicossocial, o transporte de ida e volta dos centros de tratamento. Tudo de forma gratuita para que tenham a melhor forma de seguir a vida, de uma maneira mais humanizada”, explica o assistente de comunicação e marketing da Casa Ronald McDonald Brasil, Arthur Vilela.



A analista de comunicação da Casa Ronald de Jaú, Ariane Urbanetto, explica que, em 26 anos de atuação, foram mais de 33,7 mil crianças beneficiadas, nas seis unidades em operação da casa.



“Priorizamos as necessidades básicas que devem ser atendidas. Eles têm que ter segurança, alimentação para que foquem no tratamento, na cura. Para isso, as pessoas precisam estar tranquilas.”



Atendimento especializados



Segundo o Painel do Enem 2026 nesta edição das provas, 138.329 solicitações de atendimento especializado foram confirmadas pelo Inep.



Entre as condições que mais motivaram a solicitação ao Inep de atendimento especializado e/ou de recurso de acessibilidade, estão:



déficit de atenção (51.724, ou 37,39%);

Transtorno do Espectro Autista (34.723, ou 25,1%);

baixa visão (9.792 candidatos, 7,04%);

deficiência intelectual (8.922 candidatos, 6,45%).

Já os recursos de acessibilidade mais solicitados no ato da inscrição são: tempo adicional, com 77.956 solicitações (34,47%); correção diferenciada, com 42.379 (18,74%); e auxílio para leitura, com 28.042 (12,40%).



O documento virtual também apresenta outros quantitativos de recursos de acessibilidade, como salas acessíveis, auxílio para transcrição, prova em braile e tradutor-intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), uso do aparelho auditivo ou implante coclear.