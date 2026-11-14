Claudette Soares esteve com amigos na última terça-feira (10) - Reprodução / Instagram

Claudette Soares esteve com amigos na última terça-feira (10)Reprodução / Instagram

Publicado 14/11/2026 12:09

A cantora Claudette Soares morreu aos 91 anos, na madrugada desta sexta-feira (13), em São Paulo . A artista, considerada uma das grandes vozes da bossa nova e da música popular brasileira, sofreu um mal súbito. A morte ocorreu no mesmo dia do lançamento de seu novo álbum, "O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar", primeiro trabalho da carreira composto inteiramente por músicas inéditas.

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A informação foi confirmada pela equipe de Claudette por meio de um comunicado publicado no Instagram. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Claudette Soares, na madrugada desta sexta-feira, 13 de novembro, em decorrência de um mal súbito", informou a nota.



Três dias antes da morte, na terça-feira (10), Claudette participou de uma audição do novo álbum, cercada de amigos e pessoas próximas. Na ocasião, declarou que vivia um dos melhores momentos de sua vida. Ao recordar o encontro, a equipe destacou: "É assim que queremos lembrar dela". A informação foi confirmada pela equipe de Claudette por meio de um comunicado publicado no Instagram. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Claudette Soares, na madrugada desta sexta-feira, 13 de novembro, em decorrência de um mal súbito", informou a nota.Três dias antes da morte, na terça-feira (10), Claudette participou de uma audição do novo álbum, cercada de amigos e pessoas próximas. Na ocasião, declarou que vivia um dos melhores momentos de sua vida. Ao recordar o encontro, a equipe destacou: "É assim que queremos lembrar dela".

Trajetória na música

Nascida em 31 de outubro de 1935, no Rio de Janeiro, Claudette Colbert Soares começou a carreira ainda criança, na década de 1940, em programas de rádio. Uma de suas primeiras experiências foi no programa de calouros "Papel Carbono", da Rádio Nacional, no qual imitava a cantora Emilinha Borba.



Nos anos 1950, ganhou destaque como intérprete de baião e recebeu de Luiz Gonzaga o apelido de "Princesinha do Baião". Com o passar do tempo, aproximou-se da bossa nova e se tornou uma das principais vozes femininas do movimento.



Em 1960, a convite de Ronaldo Bôscoli, participou do espetáculo "A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor", um dos marcos do gênero. Quatro anos depois, lançou o disco "Claudette é Dona da Bossa", que consolidou sua ligação com o estilo e lhe rendeu outro apelido: "A Dona da Bossa".



Ao longo da carreira, a artista transitou por diferentes ritmos, como samba, jazz, samba-canção e música romântica. Também gravou composições de grandes nomes da música brasileira, entre eles Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.



Um de seus maiores sucessos foi "De Tanto Amor", composição de Roberto e Erasmo, gravada em 1971. Claudette também dividiu projetos musicais com artistas como Dick Farney e manteve uma carreira que atravessou mais de oito décadas.

O lançamento de "O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar" marcou uma nova fase na trajetória de Claudette. Idealizado pelo produtor Marcus Preto, o projeto reuniu canções inéditas compostas especialmente para ela por nomes como Marcos Valle, Nando Reis, Roberto Menescal, Thalma de Freitas e Zé Renato.



O título do disco surgiu de uma frase que a cantora costumava repetir. A expressão também inspirou Zélia Duncan a escrever "Cheguei no Ponto", em parceria com Ana Costa, uma das músicas presentes no trabalho.



Até a divulgação do comunicado sobre a morte, não havia informações sobre o velório e o sepultamento da cantora.