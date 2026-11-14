Claudette Soares esteve com amigos na última terça-feira (10)Reprodução / Instagram
A informação foi confirmada pela equipe de Claudette por meio de um comunicado publicado no Instagram. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Claudette Soares, na madrugada desta sexta-feira, 13 de novembro, em decorrência de um mal súbito", informou a nota.
Três dias antes da morte, na terça-feira (10), Claudette participou de uma audição do novo álbum, cercada de amigos e pessoas próximas. Na ocasião, declarou que vivia um dos melhores momentos de sua vida. Ao recordar o encontro, a equipe destacou: "É assim que queremos lembrar dela".
Trajetória na música
Nos anos 1950, ganhou destaque como intérprete de baião e recebeu de Luiz Gonzaga o apelido de "Princesinha do Baião". Com o passar do tempo, aproximou-se da bossa nova e se tornou uma das principais vozes femininas do movimento.
Em 1960, a convite de Ronaldo Bôscoli, participou do espetáculo "A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor", um dos marcos do gênero. Quatro anos depois, lançou o disco "Claudette é Dona da Bossa", que consolidou sua ligação com o estilo e lhe rendeu outro apelido: "A Dona da Bossa".
Ao longo da carreira, a artista transitou por diferentes ritmos, como samba, jazz, samba-canção e música romântica. Também gravou composições de grandes nomes da música brasileira, entre eles Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.
Um de seus maiores sucessos foi "De Tanto Amor", composição de Roberto e Erasmo, gravada em 1971. Claudette também dividiu projetos musicais com artistas como Dick Farney e manteve uma carreira que atravessou mais de oito décadas.
O título do disco surgiu de uma frase que a cantora costumava repetir. A expressão também inspirou Zélia Duncan a escrever "Cheguei no Ponto", em parceria com Ana Costa, uma das músicas presentes no trabalho.
Até a divulgação do comunicado sobre a morte, não havia informações sobre o velório e o sepultamento da cantora.
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