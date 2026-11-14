Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo nesta sexta-feira - Reprodução / Estadão

Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo nesta sexta-feiraReprodução / Estadão

Publicado 14/11/2026 13:13

O Corpo de Bombeiros atualizou na manhã deste sábado (14) o status da operação de combate ao incêndio na Pyrozzar, fábrica de produtos químicos localizada na cidade de Salto, interior de São Paulo. Até agora já são mais de 20 horas de trabalho ininterrupto no local. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros seguem em atividade nos rescaldos do incêndio que feriu nove pessoas, quatro são bombeiros.

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Ao todo, 72 homens formam mobilizados na ação de combate ao incêndio, com a utilização de aproximadamente 400 mil litros de água até o momento. Na manhã deste sábado ainda havia pequenos focos residuais do incêndio, concentrados em um único ponto de uma das frentes de combate.



As equipes permanecem no local realizando o monitoramento, resfriamento e rescaldo, com o objetivo de eliminar os focos remanescentes e evitar a reignição.



Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo nesta sexta-feira, 13, em Salto, no interior de São Paulo. A empresa está localizada no bairro Olaria, próximo à rodovia SP-75. As equipes da corporação foram acionadas por volta das 10h30 da sexta-feira para combater o incêndio na Pyrozzar.



Em nota, a empresa afirmou que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e que equipes técnicas e autoridades já atuam no local: "Nossa prioridade absoluta neste momento é a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores, das comunidades vizinhas e o controle total da situação".



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro dos feridos são militares. Um deles está em estado grave e com queimaduras nas vias aéreas. As demais vítimas são civis, entre elas uma pessoa com queimaduras de terceiro grau. Ao todo, 72 homens formam mobilizados na ação de combate ao incêndio, com a utilização de aproximadamente 400 mil litros de água até o momento. Na manhã deste sábado ainda havia pequenos focos residuais do incêndio, concentrados em um único ponto de uma das frentes de combate.As equipes permanecem no local realizando o monitoramento, resfriamento e rescaldo, com o objetivo de eliminar os focos remanescentes e evitar a reignição.Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo nesta sexta-feira, 13, em Salto, no interior de São Paulo. A empresa está localizada no bairro Olaria, próximo à rodovia SP-75. As equipes da corporação foram acionadas por volta das 10h30 da sexta-feira para combater o incêndio na Pyrozzar.Em nota, a empresa afirmou que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e que equipes técnicas e autoridades já atuam no local: "Nossa prioridade absoluta neste momento é a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores, das comunidades vizinhas e o controle total da situação".De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro dos feridos são militares. Um deles está em estado grave e com queimaduras nas vias aéreas. As demais vítimas são civis, entre elas uma pessoa com queimaduras de terceiro grau.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), em Indaiatuba, a aproximadamente 14 quilômetros de Salto.



Vídeos registrados por vizinhos e motoristas que passavam pela rodovia SP-75 ontem mostram a altura e a intensidade das chamas. Em uma das gravações, motoristas aparecem desviando da fumaça. As imagens também registram a reação de pessoas que presenciaram a ocorrência, com comentários como "explodiu tudo".



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o episódio e afirmou que acompanha de perto o caso. Ele ainda prestou solidariedade aos feridos e às suas famílias. "O governo de São Paulo segue apoiando as equipes, e eu sigo acompanhando de perto essa lamentável situação", afirmou.



A Defesa Civil do Estado também presta apoio à ocorrência e acompanha o trabalho das equipes no local.