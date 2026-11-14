Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo nesta sexta-feiraReprodução / Estadão
Ao todo, 72 homens formam mobilizados na ação de combate ao incêndio, com a utilização de aproximadamente 400 mil litros de água até o momento. Na manhã deste sábado ainda havia pequenos focos residuais do incêndio, concentrados em um único ponto de uma das frentes de combate.
As equipes permanecem no local realizando o monitoramento, resfriamento e rescaldo, com o objetivo de eliminar os focos remanescentes e evitar a reignição.
Uma fábrica de produtos químicos pegou fogo nesta sexta-feira, 13, em Salto, no interior de São Paulo. A empresa está localizada no bairro Olaria, próximo à rodovia SP-75. As equipes da corporação foram acionadas por volta das 10h30 da sexta-feira para combater o incêndio na Pyrozzar.
Em nota, a empresa afirmou que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e que equipes técnicas e autoridades já atuam no local: "Nossa prioridade absoluta neste momento é a segurança e o bem-estar de todos os colaboradores, das comunidades vizinhas e o controle total da situação".
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro dos feridos são militares. Um deles está em estado grave e com queimaduras nas vias aéreas. As demais vítimas são civis, entre elas uma pessoa com queimaduras de terceiro grau.
Vídeos registrados por vizinhos e motoristas que passavam pela rodovia SP-75 ontem mostram a altura e a intensidade das chamas. Em uma das gravações, motoristas aparecem desviando da fumaça. As imagens também registram a reação de pessoas que presenciaram a ocorrência, com comentários como "explodiu tudo".
O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o episódio e afirmou que acompanha de perto o caso. Ele ainda prestou solidariedade aos feridos e às suas famílias. "O governo de São Paulo segue apoiando as equipes, e eu sigo acompanhando de perto essa lamentável situação", afirmou.
A Defesa Civil do Estado também presta apoio à ocorrência e acompanha o trabalho das equipes no local.
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