Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu participaram do resgate - Corpo de Bombeiros / Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu participaram do resgateCorpo de Bombeiros / Divulgação

Publicado 14/11/2026 16:03

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata após atingir uma torre de transmissão de energia elétrica durante manobras acrobáticas em Brusque, Santa Catarina, neste sábado (14), por volta das 10h50. O piloto, de 49 anos, ficou preso às ferragens da aeronave e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

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Segundo os bombeiros, a aeronave, modelo Vans RV-4, realizava manobras nas proximidades do Aeródromo Fazenda Aero Mil quando atingiu a estrutura, localizada ao lado da pista. Após a colisão, o avião caiu em uma área de vegetação nativa.



A reportagem entrou em contato com a Celesc, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Santa Catarina, para obter informações sobre possíveis impactos da colisão na rede elétrica e aguarda retorno.



O piloto, único ocupante da aeronave, foi encontrado consciente e orientado, mas relatava dores pelo corpo, principalmente na região lombar. Os socorristas também identificaram suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Apesar dos ferimentos, os sinais vitais estavam dentro dos parâmetros de normalidade.



Equipes do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Arcanjo 03 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate. Foi necessário retirar o piloto das ferragens para permitir o atendimento médico. Segundo os bombeiros, a aeronave, modelo Vans RV-4, realizava manobras nas proximidades do Aeródromo Fazenda Aero Mil quando atingiu a estrutura, localizada ao lado da pista. Após a colisão, o avião caiu em uma área de vegetação nativa.A reportagem entrou em contato com a Celesc, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Santa Catarina, para obter informações sobre possíveis impactos da colisão na rede elétrica e aguarda retorno.O piloto, único ocupante da aeronave, foi encontrado consciente e orientado, mas relatava dores pelo corpo, principalmente na região lombar. Os socorristas também identificaram suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Apesar dos ferimentos, os sinais vitais estavam dentro dos parâmetros de normalidade.Equipes do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Arcanjo 03 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate. Foi necessário retirar o piloto das ferragens para permitir o atendimento médico.

“A vítima foi atendida, ela estava consciente, uma suspeita de TCE”, afirmou o tenente-coronel Bruno



Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada por uma unidade avançada do Samu ao Hospital Azambuja, em Brusque.



Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram a aeronave amarela entre árvores, com danos na estrutura e partes da fuselagem separadas.

A aeronave foi fabricada em 2016 e estava apta para fazer voos, de acordo com dados de matrícula da Anac obtidos pelo UOL. O avião, um monomotor RV-4 da Van, tem capacidade para duas pessoas e foi comprado em 2024.