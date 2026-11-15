A operação concentra os esforços agora no resfriamento de pontos da indústria - Divulgação / Corpo de Bombeiros de São Paulo

A operação concentra os esforços agora no resfriamento de pontos da indústriaDivulgação / Corpo de Bombeiros de São Paulo

Publicado 15/11/2026 13:39

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Os trabalhos foram mantidos durante toda a madrugada, com militares atuando em sistema de revezamento. Nesse período, houve uma reignição em uma das áreas atingidas. Segundo a corporação, o fogo foi controlado e o episódio não provocou aumento significativo das chamas.



A fábrica fica no bairro Olaria, nas proximidades da rodovia SP-75. O incêndio começou na manhã de sexta-feira, 13, e foi acompanhado por diversas explosões. Segundo informações preliminares, a unidade armazenava cerca de 100 mil litros de solventes. Os trabalhos foram mantidos durante toda a madrugada, com militares atuando em sistema de revezamento. Nesse período, houve uma reignição em uma das áreas atingidas. Segundo a corporação, o fogo foi controlado e o episódio não provocou aumento significativo das chamas.A fábrica fica no bairro Olaria, nas proximidades da rodovia SP-75. O incêndio começou na manhã de sexta-feira, 13, e foi acompanhado por diversas explosões. Segundo informações preliminares, a unidade armazenava cerca de 100 mil litros de solventes.

Vídeos registrados por vizinhos e motoristas que passavam pela rodovia SP-75 ontem mostram a altura e a intensidade das chamas. Em uma das gravações, motoristas aparecem desviando da fumaça. As imagens também registram a reação de pessoas que presenciaram a ocorrência, com comentários como "explodiu tudo".



Com as chamas, 12 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro bombeiros e dois agentes da Defesa Civil de Salto. Os dois servidores municipais sofreram queimaduras no rosto, nas vias aéreas e nas mãos. Um deles foi encaminhado de helicóptero ao Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. O outro foi levado ao Hospital das Clínicas, na capital paulista.



Entre os feridos também estão os diretores da Pyrozzar Pirosol Márcio Araújo e Manuel Carlos. Segundo a empresa, Araújo está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, enquanto Carlos permanece na UTI do Hospital Unimed, em Salto. Os dois apresentam quadro estável.



Uma das vítimas já recebeu alta médica. De acordo com a Defesa Civil, trata-se de um vereador do município. Os demais feridos foram encaminhados para unidades de saúde de Salto, Indaiatuba e Sumaré.



Em nota, a Pyrozzar informou que mantém contato com os familiares dos hospitalizados e oferece assistência aos feridos. A empresa também organizou um comitê para centralizar as ações de atendimento e a comunicação sobre o caso.



Além das vítimas feridas, cerca de 1.500 moradores de um condomínio vizinho precisaram deixar suas casas por medida de segurança. A Defesa Civil acompanha a ocorrência. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

A Defesa Civil do Estado também presta apoio à ocorrência e acompanha o trabalho das equipes no local.