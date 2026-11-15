A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 15/11/2026 16:22

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.086 da Mega-Sena , realizado neste domingo (15) pela Caixa Econômica Federal. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para o próximo sorteio, que acontece na próxima terça-feira (17).





Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46.



Das apostas, 44 acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.785,73 cada. Outras 2.538 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 811,98 cada. LEIA MAIS! Enem 2026: candidatos fazem hoje 2º dia de provas em 1,9 mil cidades Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 - 20 - 35 - 38 - 43 - 46.Das apostas, 44 acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 32.785,73 cada. Outras 2.538 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 811,98 cada.

Apostas



Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 20h de terça-feira (17) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.



No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até às 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo —o sorteio ocorre a partir das 11h.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.



A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena, a probabilidade de acerto é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 232.560,00, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, ainda de acordo com a instituição.

Mega da Virada

A Caixa anunciou que o prêmio da Mega da Virada deste ano deve superar o valor de R$ 1 bilhão. As apostas para a 18ª edição do concurso especial, de número 3100, já estão disponíveis e poderão ser feitas até as 22h do dia 31 de dezembro.

No ano passado, a Mega da Virada pagou o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões. O sorteio teve seis apostas ganhadoras, e cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.



O sorteio será realizado às 11h do dia 1º de janeiro de 2027, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).