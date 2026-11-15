Site do Inep sofreu ataque hacker neste domingo (15)Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Nós temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos à página do Inep, estamos controlando os ataques hackers que a gente vem sofrendo", disse Barchini à Alckmin durante uma transmissão ao vivo da visita nas redes sociais.
A reportagem procurou o Ministério da Educação (MEC) para mais detalhes sobre os ataques, mas ainda não obteve resposta. Não está claro a natureza dos ataques e nem se eles foram bem-sucedidos.
Enem 2026
O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas, contadas a partir do início da aplicação. Quem desejar levar o Caderno de Questões poderá sair definitivamente da sala somente nos últimos 30 minutos que antecedem o término das provas, ou seja, a partir das 18h. Antes desse horário, o participante poderá deixar o local, respeitado o tempo mínimo de permanência, mas sem levar o caderno.
Neste ano, o Enem também passa a integrar o Saeb, como forma de avaliação da qualidade do ensino médio em todo o País. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Quem faltar por eventos climáticos ou doenças infecciosas pode solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas - 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova.
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