Site do Inep sofreu ataque hacker neste domingo (15) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Site do Inep sofreu ataque hacker neste domingo (15)Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/11/2026 16:40

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, disse que a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) na internet têm sofrido ataques hackers neste domingo (15), segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . O exame é organizado pelo Inep.

A declaração ocorreu durante uma visita do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), à sala de monitoramento do Inep, onde técnicos acompanham a logística e a aplicação da prova em todo o Brasil. Como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem ao exterior, Alckmin é o presidente em exercício do País neste momento.



"Nós temos aqui os módulos de risco, os ataques que estão sendo feitos à página do Inep, estamos controlando os ataques hackers que a gente vem sofrendo", disse Barchini à Alckmin durante uma transmissão ao vivo da visita nas redes sociais.



A reportagem procurou o Ministério da Educação (MEC) para mais detalhes sobre os ataques, mas ainda não obteve resposta. Não está claro a natureza dos ataques e nem se eles foram bem-sucedidos.

Enem 2026

São 90 questões objetivas no segundo dia de provas, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram para a edição deste ano.

A aplicação segue o horário de Brasília (DF). Os portões foram abertos às 12h e fechados, pontualmente, às 13h. As provas começaram às 13h30 e terminam às 18h30.



O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas, contadas a partir do início da aplicação. Quem desejar levar o Caderno de Questões poderá sair definitivamente da sala somente nos últimos 30 minutos que antecedem o término das provas, ou seja, a partir das 18h. Antes desse horário, o participante poderá deixar o local, respeitado o tempo mínimo de permanência, mas sem levar o caderno.



Neste ano, o Enem também passa a integrar o Saeb, como forma de avaliação da qualidade do ensino médio em todo o País. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



Quem faltar por eventos climáticos ou doenças infecciosas pode solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas - 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova.