Exame Nacional do Ensino Médio - Foto: Divulgação/Bruna Araújo - MEC

Exame Nacional do Ensino MédioFoto: Divulgação/Bruna Araújo - MEC

Publicado 15/11/2026 19:08 | Atualizado 15/11/2026 19:08

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 , realizado neste domingo (15), apresentou diferentes níveis de dificuldade entre as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Matemática exigiu maior capacidade de interpretação, análise e administração do tempo. Já Química teve questões predominantemente fáceis. Física manteve o perfil habitual de cobrança, enquanto Biologia apresentou nível entre fácil e médio, com alguns itens mais desafiadores em comparação com a edição anterior.

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A avaliação é de professores do Colégio e Sistema pH, ouvidos pela reportagem de O DIA. A prova deste domingo reuniu 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e 45 de Ciências da Natureza, área que engloba Física, Química e Biologia. Os participantes tiveram cinco horas para responder às perguntas e preencher o cartão-resposta, com aplicação das 13h30 às 18h30, pelo horário de Brasília.







Matemática exigiu interpretação e tempo

O professor de Matemática do Colégio e Sistema pH, Sérgio Ghiu, classificou a prova entre os níveis médio e difícil. Para ele, o exame apresentou complexidade acima da média, principalmente pelo tamanho dos enunciados e pela necessidade de analisar cuidadosamente as informações antes de resolver as questões.



“A prova de Matemática apresentou nível entre médio e difícil, com complexidade um pouco acima da média. Os enunciados eram mais longos, com menos questões diretas e maior exigência de interpretação, leitura atenta e análise de dados. Até mesmo as questões consideradas fáceis e médias demandavam mais tempo para resolução”, avaliou.



Entre os itens mais desafiadores, Ghiu destacou os de probabilidade e áreas, que exigiam raciocínio geométrico e domínio dos conceitos, em vez da simples aplicação de fórmulas. Também apareceram questões de funções, incluindo logaritmos, além de matrizes.



“Os principais conteúdos cobrados seguiram o padrão recorrente do exame, com destaque para grandezas e medidas, razão e proporção, proporcionalidade direta e inversa, divisão em partes proporcionais, estatística, áreas, funções e probabilidade”, explicou.



Na comparação com a edição de 2025, o professor observou que não houve grandes surpresas na seleção dos assuntos, mas o nível de dificuldade aumentou. Segundo ele, os temas mais frequentes estavam contemplados nas aulas e revisões preparatórias do pH.





Física manteve padrão tradicional

Na avaliação de Felipe Amaral, professor de Física do pH, a prova seguiu o padrão habitual do Enem, com predominância de questões de eletrodinâmica e ondas. Também foram cobrados conteúdos de cinemática e energia, enquanto a calorimetria teve presença menor nesta edição.



“A prova de Física manteve o padrão habitual em relação aos conteúdos cobrados, com predominância de questões de eletrodinâmica e ondas, além de itens sobre cinemática e energia. Um ponto que chamou a atenção foi a menor presença de calorimetria nesta edição”, afirmou.



O professor observou que algumas perguntas exigiam principalmente interpretação dos enunciados, sem necessariamente cobrar conceitos específicos da disciplina. A análise de gráficos também apareceu, como costuma ocorrer no exame.



“Em relação ao nível de dificuldade, a prova mesclou questões mais tranquilas com outras mais difíceis. Apesar de não apresentar conteúdos fora do esperado, a administração do tempo pode ter sido um desafio para os candidatos, considerando a quantidade de questões e o trabalho de interpretação necessário”, acrescentou.

Química teve questões mais acessíveis

Emmanuel Maciel, professor de Química do Colégio e Sistema pH, avaliou que a prova foi fácil e não apresentou questões de grande complexidade. Os enunciados foram contextualizados, com temas como combustíveis, energias renováveis, impactos ambientais e geração de energia. Os cálculos também não exigiram operações complexas.



“A prova de Química foi considerada fácil, sem questões de grande complexidade. Os enunciados foram bem contextualizados, com temas recorrentes no exame, como combustíveis, energias renováveis, impactos ambientais e geração de energia. Os cálculos também não exigiram operações muito complexas”, avaliou.



A maior parte das perguntas envolveu Química Geral e Inorgânica, mas também houve conteúdos de Química Orgânica e Físico-Química. Entre os assuntos cobrados estavam soluções, estequiometria, eletroquímica, energia e impactos ambientais. Por outro lado, temas como cinética química e equilíbrio químico não apareceram.



Na comparação com o exame de 2025, Maciel considerou a prova deste ano mais fácil e uma das menos complexas dos últimos dez anos. O professor também destacou que diversos assuntos cobrados foram trabalhados durante a preparação dos alunos, especialmente na última semana de revisão.





Biologia teve Ecologia e Biotecnologia em destaque

A professora Lorena Ferreira destacou a presença expressiva de Ecologia, com questões sobre ciclo do nitrogênio e fontes de energia renováveis e não renováveis. Em alguns casos, a resposta podia ser encontrada a partir de uma leitura atenta do texto-base.



“A Ecologia teve presença expressiva na prova, abordando assuntos como ciclo do nitrogênio e fontes de energia renováveis e não renováveis. Em alguns itens, a resposta podia ser identificada a partir de uma leitura atenta do texto-base”, explicou.



Biotecnologia também teve destaque, seguindo uma tendência de edições anteriores. Uma das questões, no entanto, exigiu conhecimentos de Bioquímica, especialmente sobre a síntese de polissacarídeos, o que elevou o nível de dificuldade.



De maneira geral, a prova ficou entre os níveis fácil e médio, mas apresentou perguntas mais trabalhosas do que as do ano passado. Uma delas relacionou fermentação e respiração celular aeróbica a conhecimentos de Histologia, em um contexto sobre a produção de hemácias.



“Uma questão sobre metabolismo energético exigiu relacionar fermentação e respiração celular aeróbica a conhecimentos de Histologia, em um contexto envolvendo a produção de hemácias. Outra questão abordou Imunologia e exigiu o reconhecimento dos plasmócitos, nome menos usual para parte dos estudantes ao tratar da formação de anticorpos”, destacou Lorena.



Também foram cobrados conteúdos de Taxonomia Animal, Genética, Evolução, Botânica, doenças e reprodução humana. Em Botânica, uma questão relacionou hormônios vegetais, locais de produção e funções. Já em Genética, apesar da complexidade do assunto, o suporte visual do enunciado ajudava na interpretação.



Na avaliação da professora, a prova apresentou boa distribuição dos conteúdos previstos no programa e valorizou a capacidade de interpretar textos e relacionar conhecimentos. Ela também ressaltou que os assuntos cobrados foram trabalhados ao longo do ano em aulas, listas de exercícios e atividades de revisão do Enem.

Enem é caminho para universidades e programas federais

Mais de 5,05 milhões de inscrições foram confirmadas para esta edição, aplicada em 1.901 municípios das 27 unidades da Federação. A estrutura contou com aproximadamente 14,8 mil locais de prova, 184 mil salas de aula e cerca de 600 mil profissionais mobilizados. No Rio de Janeiro, candidatos também enfrentaram a expectativa e o nervosismo característicos da etapa final do exame, que pode representar uma oportunidade de ingresso na universidade.

Entre os candidatos, as formas de preparação foram variadas. Enquanto alguns mantiveram uma rotina intensa de estudos ao longo do ano, outros aproveitaram a oportunidade para conhecer o formato da prova. Apesar das diferenças, todos sonham em conquistar uma vaga no ensino superior.



Aos 17 anos, Emily Ramos, que pretende cursar Medicina ou Psicologia, contou ao O DIA que procurou manter uma rotina de estudos para enfrentar o desafio do Enem e demonstrou confiança antes de começar a segunda etapa.



“Tentei ao máximo estudar e manter uma rotina, porque sabia do desafio, que é grande. Mas vamos tentar nesse segundo dia, que vai de fato carimbar minha vaga. As expectativas estão ótimas. Eu estudei, então espero que possa ter um bom desempenho”, afirmou.



A primeira experiência no exame também trouxe boas impressões para Gabriela Suevo, de 20 anos, que deseja cursar Enfermagem. Mesmo nervosa, a candidata encarou com tranquilidade a possibilidade de não conseguir a aprovação neste ano.



“Estou nervosa, mas um pouco tranquila, porque, se não der esse ano, eu tento de novo no ano que vem. É uma prova cansativa, mas não achei tão difícil, achei tranquila”, disse.

Considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, o Enem é utilizado por instituições públicas e privadas em seus processos seletivos. A nota pode ser aproveitada em programas federais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas; o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas em faculdades particulares; e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), voltado ao financiamento de cursos superiores.



Em 2026, o exame também integra a avaliação das competências e habilidades esperadas ao final do ensino médio ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Dessa forma, além de servir como instrumento de seleção para universidades, a prova também contribui para o acompanhamento da aprendizagem dos estudantes.

De acordo com o calendário informado para esta edição, o gabarito oficial está previsto para 27 de novembro, no portal do Inep. Já os resultados individuais devem ser divulgados em janeiro de 2027, em data a ser confirmada pelo instituto.