MEC atribui salto nos ausentes à nova regra, que prevê inscrição automática para alunos concluintes da rede públicaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Foi o maior índice de abstenção desde 2020, na pandemia. O MEC atribui o resultado ao início da inscrição automática de concluintes do ensino médio e afirma que está dentro do esperado "Foram 500 mil estudantes que se inscreveram. Conseguimos levar cerca de metade desses estudantes que não participariam do Enem e participaram esse ano", explica Manuel Palácios, presidente do Inep.
Mais de 5 milhões de estudantes estavam inscritos para o exame, principal meio de acesso a universidades de todo o País.
O MEC anunciou que a inscrição automática de alunos do 3º ano do ensino médio será repetida no Enem 2027. Nas próximas semanas, o Inep vai apresentar propostas de mudanças para o exame. A sugestão, no entanto, não deve incluir a aplicação do Enem fora do País.
De acordo com o ministro da Educação, o gabarito oficial será divulgado na próxima quarta-feira (18). Já os resultados ficaram para o dia 18 de janeiro de 2027.
Neste ano, o Enem também passou a integrar o Saeb, como forma de avaliação da qualidade do ensino médio em todo o País. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Ocorrências e ataque hacker
Segundo o ministro, não houve intercorrência grave relacionada às tentativas de invasão no site do Inep e nem o registro de ocorrências significativas ao longo da aplicação da prova.
Ao todo, o segundo dia de Enem teve 1.683 eliminados. Faltou energia em 11 locais de prova em Minas Gerais, Bahia, Paraná, Maranhão e Piauí.
Reaplicação
O prazo será aberto nesta segunda-feira (16) e vai até a próxima sexta-feira (20).
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