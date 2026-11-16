Michelle Bolsonaro mencionou 'conspirações' de quem tem interesse em sua 'vida privada' - Reprodução / Instagram

Michelle Bolsonaro mencionou 'conspirações' de quem tem interesse em sua 'vida privada'Reprodução / Instagram

Publicado 16/11/2026 09:08

Em uma publicação nas redes sociais, a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL-DF) disse neste domingo (15) que vai tirar dez dias de descanso "depois de quatro anos intensos". Segundo Michelle, o período conta com "aval e incentivo" do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e ajudará a "preparar para o ano desafiador que virá pela frente".





Durante a campanha, a ex-primeira-dama evitou viajar e chegou a faltar a eventos de campanha do enteado Flávio Bolsonaro para, segundo ela, cuidar do marido. "Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar", escreveu no comunicado.



Na publicação, Michelle diz que a filha mais velha, Letícia, de 24 anos, ajudará com os cuidados de Bolsonaro "Agradeço especialmente à minha filha Lelê, que se adaptou para cuidar do padrasto. Fiquem tranquilos: meu marido está bem e minha casa está em ordem!"



Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e está preso em casa por questões de saúde. LEIA MAIS: Página do Inep é alvo de ataques hackers, diz ministro da Educação Durante a campanha, a ex-primeira-dama evitou viajar e chegou a faltar a eventos de campanha do enteado Flávio Bolsonaro para, segundo ela, cuidar do marido. "Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar", escreveu no comunicado.Na publicação, Michelle diz que a filha mais velha, Letícia, de 24 anos, ajudará com os cuidados de Bolsonaro "Agradeço especialmente à minha filha Lelê, que se adaptou para cuidar do padrasto. Fiquem tranquilos: meu marido está bem e minha casa está em ordem!"Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e está preso em casa por questões de saúde.

Depois da eleição de Lula, Michelle pediu por 'união' da direita

Em 30 de outubro, poucos dias depois da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Michelle falou em nome de Bolsonaro e defendeu aliados como Damares Alves (Republicanos), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Nikolas Ferreira (PL) e o pastor Silas Malafaia. Segundo a ex-primeira-dama, o momento no grupo político era de "união" e não de "procurar culpados".



Michelle disse que o marido é "muito grato pelo empenho e sacrifício que cada um fez em prol da campanha" do senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno das eleições presidenciais, e "se entristece quando vê notícias falsas, atribuindo a ele manifestações mentirosas, que pregam a divisão e apontam injustamente supostos 'culpados'", como Damares, Tarcísio, Nikolas, Malafaia e "outros que estão sendo atacados".



Segundo Michelle, os sentimentos verdadeiros de Bolsonaro pelos aliados são de "respeito, carinho e união". Na publicação, Michelle afirma que os tempos "são difíceis" e que é preciso refletir antes de agir, e recomenda que o grupo político não caia em "enganações" que provocam "divisão".



Horas antes de fugir para os Estados Unidos, Flávio visitou o pai, que está em prisão domiciliar em Brasília por tentativa de golpe de Estado. Após chegar nos EUA, o senador publicou uma carta aberta nas redes sociais não reconhecendo o resultado das eleições e se autodeclarando "o verdadeiro presidente eleito". Mais tarde a postagem foi republicada e a autodeclaração mudou para "líder do Brasil".



Depois da publicação da carta, o PL reconheceu o resultado das urnas, assim com outros partidos e aliados que fizeram parte da base de apoio do senador.