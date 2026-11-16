Professores avaliam questões do Enem - Rudy Huhold/Divulgação Colégio pH

Professores avaliam questões do EnemRudy Huhold/Divulgação Colégio pH

Publicado 16/11/2026 09:17

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , com 90 questões objetivas, sendo 45 de Matemática e suas tecnologias e 45 de Ciências da Natureza e suas tecnologias, foi aplicado neste domingo, 15. Mais de 5 milhões de estudantes estavam inscritos para o exame.

Professores de escolas e cursinhos pré-vestibular ouvidos pelo Estadão acreditam que uma pergunta de Matemática deve ser anulada pelo Ministério da Educação (MEC). Trata-se da questão 159 da prova azul ou 153 na versão amarela. O enunciado é referente à classificação final de seis times que disputaram um campeonato de futebol e são apresentadas informações parciais das quantidades de gols marcados e sofridos por esses times.



"Os dados são incompatíveis com o enunciado. O número de gols marcados é diferente do número de gols sofridos, razão pela qual a questão é passível de anulação", disse o professor Giuseppe Nobilioni, coordenador de Matemática do Objetivo.



Questionado pelo Estadão, o MEC não retornou até a publicação desta reportagem.



Rodrigo Serra, professor de Matemática do curso e colégio Oficial Estudante, também acredita que a pergunta pode ser anulada. "A questão relacionava média de gols marcados e a mediana de gols sofridos em um campeonato realizado entre seis times. Como o texto diz "seis times", o número de gols marcados teria que ser igual ao número de gols sofridos. E neste caso y=30, e a mediana 29 o que contradiz enunciado. Só poderia ser diferente se tivesse mais times, mas o texto não traz essa informação", explicou.



Victor Pompêo, professor de Matemática do Curso Anglo na Cogna Educação, também defende a anulação da questão. "A inconsistência é que o total de gols marcados não é igual ao total de gols sofridos, o que deveria acontecer em uma situação realista. Essa inconsistência pode atrapalhar o aluno dependendo do raciocínio que ele escolher para resolver a questão. Por conta disso, defendemos a anulação", disse.

Segundo dia do Enem registra 36% de abstenção

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram, na noite deste domingo, 15, o balanço do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O número de ausentes avançou de 32% no primeiro dia para 36% no segundo domingo de prova.



Foi o maior índice de abstenção desde 2020, na pandemia. O MEC atribui o resultado ao início da inscrição automática de concluintes do ensino médio e afirma que está dentro do esperado O MEC anunciou que a inscrição automática de alunos do 3º ano do ensino médio será repetida no Enem 2027.



Neste ano, o Enem também passou a integrar o Saeb, como forma de avaliação da qualidade do ensino médio em todo o País. As notas do Enem podem ser utilizadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (Prouni). Além disso, os participantes podem utilizar a nota para participar de processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Reaplicação

Os candidatos que faltaram por eventos climáticos ou doenças infecciosas podem solicitar a reaplicação da prova nas datas alternativas - 15 e 16 de dezembro, quando os internos dos presídios e unidades de medidas socioeducativas (como a Fundação Casa) fazem a prova. O pedido pode ser feito, mediante comprovação, na Página do Participante.



O prazo será aberto nesta segunda-feira, 16, e vai até o dia 20 de novembro.