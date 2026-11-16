Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista - Google Maps / Reprodução

Viaduto Pedroso, na região da Bela VistaGoogle Maps / Reprodução

Publicado 16/11/2026 09:37

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante por homicídio após jogar a própria filha, de 4 anos, de um viaduto na região central de São Paulo, na tarde do último domingo, 15. A criança caiu no asfalto da Avenida 23 de Maio, foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos

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A ocorrência foi registrada no Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), guardas civis metropolitanos (GCMs) foram acionados durante patrulhamento na região e encontraram a mulher cercada por populares. Os agentes a contiveram no local. A defesa da mulher não foi localizada.



Em razão da ocorrência, as buscas no Google Trends cresceram nas últimas horas pelo termo "Viaduto Pedroso".



De acordo com as informações da ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana.



A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao mesmo hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.



O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins. A ocorrência foi registrada no Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), guardas civis metropolitanos (GCMs) foram acionados durante patrulhamento na região e encontraram a mulher cercada por populares. Os agentes a contiveram no local. A defesa da mulher não foi localizada.Em razão da ocorrência, as buscas no Google Trends cresceram nas últimas horas pelo termo "Viaduto Pedroso".De acordo com as informações da ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana.A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao mesmo hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins.

Avião de pequeno porte cai em área de mata em SC

Segundo os bombeiros, a aeronave, modelo Vans RV-4, realizava manobras nas proximidades do Aeródromo Fazenda Aero Mil quando atingiu a estrutura, localizada ao lado da pista. Após a colisão, o avião caiu em uma área de vegetação nativa.

A reportagem entrou em contato com a Celesc, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Santa Catarina, para obter informações sobre possíveis impactos da colisão na rede elétrica e aguarda retorno.



O piloto, único ocupante da aeronave, foi encontrado consciente e orientado, mas relatava dores pelo corpo, principalmente na região lombar. Os socorristas também identificaram suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Apesar dos ferimentos, os sinais vitais estavam dentro dos parâmetros de normalidade.



Equipes do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Arcanjo 03 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate. Foi necessário retirar o piloto das ferragens para permitir o atendimento médico.

“A vítima foi atendida, ela estava consciente, uma suspeita de TCE”, afirmou o tenente-coronel Bruno.