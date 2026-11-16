Viaduto Pedroso, na região da Bela VistaGoogle Maps / Reprodução
A ocorrência foi registrada no Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), guardas civis metropolitanos (GCMs) foram acionados durante patrulhamento na região e encontraram a mulher cercada por populares. Os agentes a contiveram no local. A defesa da mulher não foi localizada.
Em razão da ocorrência, as buscas no Google Trends cresceram nas últimas horas pelo termo "Viaduto Pedroso".
De acordo com as informações da ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana.
A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao mesmo hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.
O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins.
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O piloto, único ocupante da aeronave, foi encontrado consciente e orientado, mas relatava dores pelo corpo, principalmente na região lombar. Os socorristas também identificaram suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE). Apesar dos ferimentos, os sinais vitais estavam dentro dos parâmetros de normalidade.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Arcanjo 03 e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do resgate. Foi necessário retirar o piloto das ferragens para permitir o atendimento médico.