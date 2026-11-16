Painel de Sequenciamento para Câncer de Pulmão permite identificar alterações genômicas associadas à doença - Freepik

Painel de Sequenciamento para Câncer de Pulmão permite identificar alterações genômicas associadas à doençaFreepik

Publicado 16/11/2026 09:59

Nova resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) inclui exames e medicamentos na lista de procedimentos obrigatórios aos planos de saúde no tratamento do câncer de pulmão. Os pacientes terão direito ao protocolo de sequenciamento de nova geração, além do remédio oral cloridrato de tepotinibe.

LEIA MAIS: Questão do Enem pode ser anulada? Veja o que dizem professores



De acordo com o texto publicado na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União, as novas coberturas passam a valer em fevereiro de 2027.



Segundo a ANS, a atualização do rol busca ampliar o acesso a tecnologias voltadas à medicina de precisão, ao permitir a identificação de alterações genéticas relevantes para a execução de terapias específicas. De acordo com o texto publicado na edição desta segunda-feira (16) do Diário Oficial da União, as novas coberturas passam a valer em fevereiro de 2027.Segundo a ANS, a atualização do rol busca ampliar o acesso a tecnologias voltadas à medicina de precisão, ao permitir a identificação de alterações genéticas relevantes para a execução de terapias específicas.

Exame genético

O Painel de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) para Câncer de Pulmão permite identificar alterações genômicas associadas à doença.



A cobertura será obrigatória para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células do tipo não escamoso, em estágio avançado ou metastático (estágios IIIB a IV).



O teste deverá identificar alterações nos genes EGFR, ALK, ROS1, RET, NTRK, BRAF, MET, KRAS e HER2.



De acordo com a norma, a análise deverá ser feita preferencialmente em amostras de tecido tumoral. Nos casos em que não houver material suficiente, poderá ser utilizada amostra de sangue por meio da chamada biópsia líquida.

Medicamento

O cloridrato de tepotinibe será destinado a pacientes adultos com câncer de pulmão de não pequenas células avançado que apresentem mutação do tipo skipping (salto) no éxon 14 do gene MET (METex14).



Segundo a ANS, a incorporação segue as regras previstas na Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde.

Anvisa manda recolher anestésico

Em nota, a Anvisa informou que o lote AR-001/25 do produto não pode ser vendido, distribuído ou utilizado. O anestésico é fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica.

Laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen) de São Paulo apresentou resultado insatisfatório em ensaios de descrição da amostra e aspecto, “devido à presença de partícula estranha no medicamento”.



A Agência Brasil entrou em contato com a Hipolabor Farmacêutica e aguarda posicionamento.

Propaganda

A resolução também proibiu a propaganda dos seguintes produtos fabricados pela empresa Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos: cogumelos e produtos de cannabis.



Os itens, de acordo com a Anvisa, estavam à venda no site https://medkayafarma.com.br/.



A Agência Brasil entrou em contato com a Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos e aguarda posicionamento.