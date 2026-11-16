Ppesquisa Quaest desta segunda-feira destacou o perfil ideológico e valorativo dos grupos políticos - Érica Martin / Agência O DIA

Ppesquisa Quaest desta segunda-feira destacou o perfil ideológico e valorativo dos grupos políticosÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 16/11/2026 10:23 | Atualizado 16/11/2026 11:49

pesquisa Quaest sobre perfil ideológico e valorativo dos grupos políticos, divulgada nesta segunda-feira, 16, mostra que 92% dos brasileiros apoiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Pela mostra, 64% defendem pena de morte para crimes como estupro e homicídio e 92% são favoráveis ao uso de câmeras no uniforme de policiais.

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De acordo com a pesquisa, 70% não concordam com a facilitação na compra e a posse de armas e 71% não apoiam a liberação do uso da maconha e a regulamentação deste comércio. Com relação à privatização de serviços de saúde e educação públicas, 64% dizem discordar e 28%, concordar.



Sobre o posicionamento político dos entrevistados, 48% dos brasileiros dizem que são conservadores e 23% progressistas, já 28% dizem que não são nem progressistas e nem conservadores. Sobre a identificação política, a pesquisa mostra que 32% afirmam serem independentes, 21% direita não bolsonarista, 19% lulista, 14% esquerda não lulista e 12% direita não bolsonarista.



A pesquisa foi realizada com 2.004 entrevistados, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, ma margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. De acordo com a pesquisa, 70% não concordam com a facilitação na compra e a posse de armas e 71% não apoiam a liberação do uso da maconha e a regulamentação deste comércio. Com relação à privatização de serviços de saúde e educação públicas, 64% dizem discordar e 28%, concordar.Sobre o posicionamento político dos entrevistados, 48% dos brasileiros dizem que são conservadores e 23% progressistas, já 28% dizem que não são nem progressistas e nem conservadores. Sobre a identificação política, a pesquisa mostra que 32% afirmam serem independentes, 21% direita não bolsonarista, 19% lulista, 14% esquerda não lulista e 12% direita não bolsonarista.A pesquisa foi realizada com 2.004 entrevistados, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, ma margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Criança morre após ser arremessada de viaduto pela própria mãe

A ocorrência foi registrada no Viaduto Pedroso, na região da Bela Vista. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), guardas civis metropolitanos (GCMs) foram acionados durante patrulhamento na região e encontraram a mulher cercada por populares. Os agentes a contiveram no local. A defesa da mulher não foi localizada.

Em razão da ocorrência, as buscas no Google Trends cresceram nas últimas horas pelo termo "Viaduto Pedroso".



De acordo com as informações da ocorrência, a mulher apresentava comportamento alterado e também foi socorrida ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu sob escolta da Guarda Civil Metropolitana.



A criança foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao mesmo hospital, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins.