Em meio à defesa do ajuste fiscal do governo, Janones publicou bastidores do encontro de Lula e SánchezReprodução / WhatsApp
Lula foi recebido por Sánchez durante a manhã, mas a Secom nem sequer divulgou a agenda oficial do presidente nesta segunda-feira. Janones, porém, no canal "Exército do Lula" no WhatsApp, publicou fotos e relatos sobre a visita.
Em uma atualização é de 9h14. Foi uma foto de Janones ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com o texto "E a gente aqui na retaguarda". Antes, Janones afirmou que Lula faria uma live junto de Sánchez e enviou uma foto dos dois em um estúdio.
A live de Lula com Sánchez não foi transmitida no canal oficial do presidente brasileiro no YouTube ou em suas redes sociais.
Racha
Ele acusou o que chamou de "militantes de extrema esquerda" de fazer campanha para as pessoas deixarem o canal "Exército do Lula" no WhatsApp. "É esse exército que os extremistas que acusam o presidente de 'tesouraço' estão boicotando e fazendo vídeos pedindo para as pessoas deixarem de participar!", escreveu Janones, também nas redes.
Em outro post, ele afirmou que reprovar Lula "baseado em análises falsas", antes do presidente se manifestar, não é "crítica", e sim "ataque" ao petista. Em viagem ao exterior, Lula desembarcou na Turquia no dia 9 de novembro para participar da COP-31. Em seguida, foi à Ásia e, nesta segunda, à Espanha.
A cúpula do PT decidiu apoiar o pacote de ajuste fiscal, mas houve críticas à portas fechadas. Lindbergh Farias (PT-RJ), por exemplo, alertou para a possibilidade de recessão no ano que vem. "A gente viu o que aconteceu com a Dilma", disse ele, numa referência ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2016.
As críticas dos deputados federais ganham importância porque o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Antes, o Senado ainda precisa analisar quatro destaques ao texto, o que está previsto para ocorrer nessa semana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.