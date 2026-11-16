Em meio à defesa do ajuste fiscal do governo, Janones publicou bastidores do encontro de Lula e Sánchez - Reprodução / WhatsApp

Em meio à defesa do ajuste fiscal do governo, Janones publicou bastidores do encontro de Lula e SánchezReprodução / WhatsApp

Publicado 16/11/2026 10:34

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne-se nesta segunda-feira (16) com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, em Madri. Os compromissos do presidente não foram divulgados pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), como deveria ser de praxe, mas pelo deputado reeleito André Janones (Rede-MG) , cuja atuação é vista no entorno do presidente como fundamental para Lula ter virado sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.





Lula foi recebido por Sánchez durante a manhã, mas a Secom nem sequer divulgou a agenda oficial do presidente nesta segunda-feira. Janones, porém, no canal "Exército do Lula" no WhatsApp, publicou fotos e relatos sobre a visita.



Em uma atualização é de 9h14. Foi uma foto de Janones ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com o texto "E a gente aqui na retaguarda". Antes, Janones afirmou que Lula faria uma live junto de Sánchez e enviou uma foto dos dois em um estúdio.



A live de Lula com Sánchez não foi transmitida no canal oficial do presidente brasileiro no YouTube ou em suas redes sociais. LEIA MAIS: Michelle anuncia dez dias de férias com 'aval' de Bolsonaro Lula foi recebido por Sánchez durante a manhã, mas a Secom nem sequer divulgou a agenda oficial do presidente nesta segunda-feira. Janones, porém, no canal "Exército do Lula" no WhatsApp, publicou fotos e relatos sobre a visita.Em uma atualização é de 9h14. Foi uma foto de Janones ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, com o texto "E a gente aqui na retaguarda". Antes, Janones afirmou que Lula faria uma live junto de Sánchez e enviou uma foto dos dois em um estúdio.A live de Lula com Sánchez não foi transmitida no canal oficial do presidente brasileiro no YouTube ou em suas redes sociais.

Racha

A proposta de ajuste fiscal do governo Lula, que prevê economia de até R$ 60 bilhões em 2027, conseguiu desagradar deputados de esquerda - como Erika Hilton (PSOL-SP), Ana Elisa (PT-MG) e Jones Manoel (PSOL-PE) -, que avaliam o pacote como rigoroso demais e também um aceno ao mercado financeiro. O assunto rachou o campo da esquerda. Sem citar nomes, Janones saiu em defesa do governo.



Ele acusou o que chamou de "militantes de extrema esquerda" de fazer campanha para as pessoas deixarem o canal "Exército do Lula" no WhatsApp. "É esse exército que os extremistas que acusam o presidente de 'tesouraço' estão boicotando e fazendo vídeos pedindo para as pessoas deixarem de participar!", escreveu Janones, também nas redes.



Em outro post, ele afirmou que reprovar Lula "baseado em análises falsas", antes do presidente se manifestar, não é "crítica", e sim "ataque" ao petista. Em viagem ao exterior, Lula desembarcou na Turquia no dia 9 de novembro para participar da COP-31. Em seguida, foi à Ásia e, nesta segunda, à Espanha.



A cúpula do PT decidiu apoiar o pacote de ajuste fiscal, mas houve críticas à portas fechadas. Lindbergh Farias (PT-RJ), por exemplo, alertou para a possibilidade de recessão no ano que vem. "A gente viu o que aconteceu com a Dilma", disse ele, numa referência ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2016.



As críticas dos deputados federais ganham importância porque o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Antes, o Senado ainda precisa analisar quatro destaques ao texto, o que está previsto para ocorrer nessa semana.