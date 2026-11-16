Presidente da República gravou vídeo em Madri nesta segunda-feira - Redes sociais / Reprodução

Presidente da República gravou vídeo em Madri nesta segunda-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 16/11/2026 11:25 | Atualizado 16/11/2026 11:27

"Acabei de sair do Palácio da Moncloa de uma reunião com o presidente Pedro Sánchez, agora vou conversar um pouco mais. Estou regressando ao Brasil hoje à noite para fazer com que as coisas aconteçam no Brasil mais rapidamente. Estou voltando com muita vontade de trabalhar. Minha rouquidão está terminando, se preparem que quero conversar muito com o povo brasileiro", disse o presidente.Durante a viagem do presidente à Turquia, para a COP31, para as Filipinas, para a cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), e para a Espanha, o governo Lula passou a enfrentar uma cisão da sua base de apoio no Brasil por causa de um projeto de lei complementar (PLP) com medidas de ajuste fiscal.Deputados de esquerda se uniram a setores empresariais e a integrantes da direita para criticar o projeto. Integrantes de setores mais radicais da esquerda, desde uma ala do PT até o Psol, criticaram o proposta, enquanto Lula mantinha sua agenda internacional e nada tocou no assunto durante os compromissos.Lula cumpre agenda em Madri nesta segunda-feira, 16. Apesar de a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência não informar os jornalistas sobre a agenda, Janones divulgou informações sobre os compromissos de Lula no canal "Exército do Lula" no WhatsApp, que conta com quase 10 milhões de usuários.Lula foi recebido por Sánchez na manhã desta segunda-feira, 16, em Madri. A Secom nem sequer divulgou a agenda oficial do presidente nesta segunda. Janones, porém, no canal "Exército do Lula" no WhatsApp, publicou fotos e relatos sobre a visita.O presidente volta a Brasília nesta segunda. Deve chegar no fim da noite na capital federal. Há expectativa de que, nos próximos dias, ele decida os primeiros nomes para compor a equipe ministerial de seu quarto mandato.