Justiça havia confirmado o incidente cibernético na último sexta-feira - Divulgação / TJMG

Justiça havia confirmado o incidente cibernético na último sexta-feiraDivulgação / TJMG

Publicado 16/11/2026 11:54

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou no último sábado, 14, o vazamento e a divulgação de arquivos após um ataque cibernético. No comunicado, a Corte não informa quantas pessoas foram afetadas, mas afirma que não houve comprometimento dos sistemas judiciais ou administrativos. O TJMG também confirma que a integridade dos bancos de dados foi preservada e que não há impactos na prestação jurisdicional.

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O Tribunal alega que os protocolos de segurança estão sendo revisados para identificar e sanar vulnerabilidades no sistema, além de evitar novas invasões. A equipe de tecnologia também vem atuando para avaliar a extensão dos danos e adotar ações necessárias.



"Desde a detecção das atividades suspeitas, a Diretoria Executiva de Informática (Dirtec) e as equipes especializadas adotaram medidas de resposta a incidentes, incluindo o bloqueio preventivo e a redefinição de senhas das contas e credenciais em risco", afirma o TJMG em nota.



Após o ocorrido, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e as autoridades policiais competentes foram comunicadas para o cumprimento das medidas cabíveis.



O Tribunal também está entrando em contato com os titulares dos dados identificados como potencialmente impactados para oferecer suporte e orientações sobre segurança de contas e medidas mitigadoras adotadas, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



A Justiça havia confirmado o incidente cibernético na último sexta-feira, 13. No mesmo dia, ela alegou que as equipes de tecnologia do TJ adotaram, de forma imediata, medidas de contenção e mitigação do incidente, além de que não tinham ocorrido problemas nos sistemas judiciais e administrativos. O Tribunal alega que os protocolos de segurança estão sendo revisados para identificar e sanar vulnerabilidades no sistema, além de evitar novas invasões. A equipe de tecnologia também vem atuando para avaliar a extensão dos danos e adotar ações necessárias."Desde a detecção das atividades suspeitas, a Diretoria Executiva de Informática (Dirtec) e as equipes especializadas adotaram medidas de resposta a incidentes, incluindo o bloqueio preventivo e a redefinição de senhas das contas e credenciais em risco", afirma o TJMG em nota.Após o ocorrido, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e as autoridades policiais competentes foram comunicadas para o cumprimento das medidas cabíveis.O Tribunal também está entrando em contato com os titulares dos dados identificados como potencialmente impactados para oferecer suporte e orientações sobre segurança de contas e medidas mitigadoras adotadas, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).A Justiça havia confirmado o incidente cibernético na último sexta-feira, 13. No mesmo dia, ela alegou que as equipes de tecnologia do TJ adotaram, de forma imediata, medidas de contenção e mitigação do incidente, além de que não tinham ocorrido problemas nos sistemas judiciais e administrativos.

Lula diz que voltará ao Brasil ''para fazer com que coisas aconteçam''

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um curto vídeo em suas redes sociais dizendo que volta a Brasília nesta segunda-feira, 16, "para fazer com que as coisas aconteçam no Brasil mais rapidamente" . O vídeo foi gravado em Madri ao lado do deputado reeleito André Janones (Rede-MG), que acompanha Lula na viagem.

"Acabei de sair do Palácio da Moncloa de uma reunião com o presidente Pedro Sánchez, agora vou conversar um pouco mais. Estou regressando ao Brasil hoje à noite para fazer com que as coisas aconteçam no Brasil mais rapidamente. Estou voltando com muita vontade de trabalhar. Minha rouquidão está terminando, se preparem que quero conversar muito com o povo brasileiro", disse o presidente.