CNH passará a ser expressamente emitida em meio físico e digital. - Divulgação / Serpro

CNH passará a ser expressamente emitida em meio físico e digital.Divulgação / Serpro

Publicado 16/11/2026 12:37

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um substitutivo do Projeto de Lei 1662/26, que determina que apenas infrações administrativas não impeçam motoristas de obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva após um ano sem permissão para dirigir. Além disso, a CNH passará a ser expressamente emitida em meio físico e digital.

Com isso, as condutas de licenciamento vencido, não pagamento no prazo de tarifa de pedágio eletrônico (free-flow) e estacionamento rotativo regulamentado foram retiradas da contagem da CNH. As multas e medidas administrativas previstas para esses casos, no entanto, continuam valendo.

O texto também prevê o cancelamento do documento definitivo caso, após a emissão, seja cometida penalidade por infração feita durante o período da permissão e incompatível com a habilitação definitiva. A habilitação só poderá ser refeita após o cumprimento integral do prazo de suspensão ou cassação.

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), autor do substitutivo aprovado no último dia 5, afirmou que a avaliação do período probatório deve focar o comportamento ao volante. "A iniciativa de impedir que infrações de natureza exclusivamente administrativa obstruam a emissão da CNH definitiva preserva a finalidade do período da Permissão para Dirigir, pois se o objetivo é verificar que o novo condutor está apto, uma infração administrativa não condiz com essa avaliação", disse.

PLs que envolvem saúde feminina avançam na Câmara

Recentemente, na última quarta-feira (11), a Câmara dos Deputados também avançou com dois projetos de lei que envolvem a saúde e a dignidade da mulher. Um deles, que obriga todas as cidades brasileiras a ter pelo menos um local para distribuição de absorventes, já deve seguir para discussão no Senado.

A outra proposta é de um projeto para garantir atendimento de saúde remoto para gestantes que vivem em áreas rurais ou em locais de difícil acesso. O PL tem objetivo de garantir acompanhamento contínuo e de qualidade durante o pré-natal e o pós-parto.

Essa matéria passou pela Comissão de Saúde e segue agora para apreciação das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça e de Cidadania

Segundo a relatora do tema, deputada Ana Paula Lima (PT-SC), a ideia é ampliar o atendimento e reduzir as desigualdades no acesso à saúde materna e identificar precocemente eventuais complicações gestacionais. O projeto de lei é de autoria da deputada Meire Serafim (União-AC).

Do projeto original, a relatora substituiu o termo "telemedicina" por "telessaúde" a fim de garantir que essas mulheres tenham atendimento de diferentes especialidades e não só da medicina. Isso inclui o acompanhamento, por exemplo, de profissionais da enfermagem obstétrica, da nutrição, da psicologia e da assistência social.