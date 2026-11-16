Moraes argumentou que Bolsonaro não pode receber visitas do tipo por estar com os direitos políticos suspensos - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Moraes argumentou que Bolsonaro não pode receber visitas do tipo por estar com os direitos políticos suspensosFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 16/11/2026 12:32

ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), barrou nesta segunda-feira (16) os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro (PL) para que o ex-presidente receba as visitas dos senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Para o ministro, as reuniões tratariam de atividade político-partidária.





Segundo Moraes, os encontros serviriam para articular as eleições ao comando das duas Casas do Congresso Nacional. De acordo com o ministro, que é relator da execução penal do ex-presidente, Bolsonaro não poderia atuar nesse sentido por estar com os direitos políticos suspensos em razão da condenação criminal e do cumprimento da pena.



Rogério Marinho já foi lançado pelo PL como candidato à Presidência do Senado e deve disputar o cargo com Davi Alcolumbre, atual presidente e que pretende concorrer à reeleição. Já a senadora Tereza Cristina já se mostrou disposta também a concorrer. Marinho afirmou que não pretende concorrer com a senadora e aliada e que os dois chegariam a um acordo mais adiante. Foi nesse contexto que a defesa de Bolsonaro pediu a visita dos dois.



No caso da Câmara dos Deputados, há uma divisão interna. Uma parte da bancada do PL defende lançar candidatura própria, enquanto outra sugere apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito para vencer a disputa. A ideia desse segundo grupo seria evitar a perda de espaços em comissões e na Mesa Diretora da Câmara. Por causa disso, Valdemar Costa Neto ficou responsável por consultar a bancada.



"A defesa não apresentou expressamente os fundamentados para as visitas; porém, é fato notório que as três reuniões têm por finalidade a participação direta do sentenciado Jair Messias Bolsonaro na coordenação, negociações e decisões político-partidárias sobre a futura candidatura à Presidência do Senado Federal, como fartamente noticiado pela imprensa", destacou Moraes na decisão.



Segundo Moraes, o pedido da defesa "vai de encontro ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal, pois pretende que se autorize o sentenciado, mesmo durante a execução de sua pena privativa de liberdade imposta em decisão transitada em julgado, a exercer parcialmente seus direitos políticos, realizando flagrante atividade político-partidária, com reuniões e articulações para diretamente atuar na coordenação decisória de competência única de parlamentares e seus respectivos partidos políticos". LEIA MAIS: Michelle anuncia dez dias de férias com 'aval' de Bolsonaro Segundo Moraes, os encontros serviriam para articular as eleições ao comando das duas Casas do Congresso Nacional. De acordo com o ministro, que é relator da execução penal do ex-presidente, Bolsonaro não poderia atuar nesse sentido por estar com os direitos políticos suspensos em razão da condenação criminal e do cumprimento da pena.Rogério Marinho já foi lançado pelo PL como candidato à Presidência do Senado e deve disputar o cargo com Davi Alcolumbre, atual presidente e que pretende concorrer à reeleição. Já a senadora Tereza Cristina já se mostrou disposta também a concorrer. Marinho afirmou que não pretende concorrer com a senadora e aliada e que os dois chegariam a um acordo mais adiante. Foi nesse contexto que a defesa de Bolsonaro pediu a visita dos dois.No caso da Câmara dos Deputados, há uma divisão interna. Uma parte da bancada do PL defende lançar candidatura própria, enquanto outra sugere apoiar a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito para vencer a disputa. A ideia desse segundo grupo seria evitar a perda de espaços em comissões e na Mesa Diretora da Câmara. Por causa disso, Valdemar Costa Neto ficou responsável por consultar a bancada."A defesa não apresentou expressamente os fundamentados para as visitas; porém, é fato notório que as três reuniões têm por finalidade a participação direta do sentenciado Jair Messias Bolsonaro na coordenação, negociações e decisões político-partidárias sobre a futura candidatura à Presidência do Senado Federal, como fartamente noticiado pela imprensa", destacou Moraes na decisão.Segundo Moraes, o pedido da defesa "vai de encontro ao disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal, pois pretende que se autorize o sentenciado, mesmo durante a execução de sua pena privativa de liberdade imposta em decisão transitada em julgado, a exercer parcialmente seus direitos políticos, realizando flagrante atividade político-partidária, com reuniões e articulações para diretamente atuar na coordenação decisória de competência única de parlamentares e seus respectivos partidos políticos".

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado e está preso em casa por questões de saúde.