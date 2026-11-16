Enem 2026 ocorreu nos dias 8 e 15 de novembroRafa Neddermeyer / Agência Brasil
O pedido pode ser feito individualmente para cada um dos domingos em que o candidato faltou, desde que se enquadre nas condições previstas no edital.
O Enem 2026 ocorreu nos dias 8 e 15 de novembro. As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.
Como solicitar
Quem tem direito
- Afetados por problemas logísticos: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que prejudique a visibilidade da prova pela ausência de luz natural) ou erro de execução de procedimento de aplicação que causem comprovado - prejuízo aos participantes;
Falta de energia
No primeiro dia de provas, 8 de novembro, o MEC registrou a falta de energia em 39 locais de provas: dois no estado do Amapá, um em Minas Gerais e 36 no Rio de Janeiro. Os estudantes dessas localidades podem pedir a reaplicação das provas do Enem 2026.
Ao todo, o Enem foi aplicado em 1.901 municípios do país, em 14.868 locais de prova, como escolas; com 15.494 coordenações e 184.095 salas de prova.
Abstenção geral
Os percentuais de abstenção no Enem de 2025 foram de 27%, no primeiro dia de provas e 32%, no segundo domingo. Nos últimos quatro anos, a ausência do segundo dia do Enem ficou entre 30% e 32%.
O ministro Barchini credita o aumento das ausências em 2026 à inscrição automática de todos os concluintes do ensino médio público.
Próximas datas
O resultado do exame está previsto para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 18 de janeiro de 2027.