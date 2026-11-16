Parcela do eleitorado que se considera de esquerda cresceu um ponto porcentual - Foto: ABI

Parcela do eleitorado que se considera de esquerda cresceu um ponto porcentualFoto: ABI

Publicado 16/11/2026 15:57

São Paulo - O eleitorado brasileiro que se autodeclara como de centro cresceu e atingiu a maior marca em 20 anos (39%). O dado é da última pesquisa Quaest , feita após o segundo turno das eleições. O levantamento mediu também a direita, 34% do eleitorado, e a esquerda, 24%.