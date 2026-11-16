O alvejante Brankíssimo não tem regularização sanitária - Brankíssimo/Divulgação

O alvejante Brankíssimo não tem regularização sanitáriaBrankíssimo/Divulgação

Publicado 16/11/2026 16:35

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (16), a apreensão de todos os lotes de dois alvejantes tira-manchas à base de percarbonato de sódio, Brankissimo Alvejante e Alveclean Tira Manchas em Pó. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.





Os produtos são popularizados nas redes sociais e também vendidos pela internet. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso foram proibidos.



Ambos os alvejantes, segundo a Anvisa, não têm regularização sanitária e são feitos por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação. Leia mais: Anvisa vai certificar insumos farmacêuticos ativos fabricados no país Os produtos são popularizados nas redes sociais e também vendidos pela internet. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso foram proibidos.Ambos os alvejantes, segundo a Anvisa, não têm regularização sanitária e são feitos por empresas sem autorização de funcionamento para a fabricação.

A resolução da agência também prevê a apreensão de todos os lotes do produto Lace Glue, usado para fixar próteses capilares. Da mesma forma, o cosmético não tem registro e é produzido por empresa sem autorização de funcionamento.

Anestésico

Na última sexta-feira (13), a agência determinou o recolhimento do anestésico Cloridrato de Bupivacaína + Glicose - (5 + 80) mg/ml caixa com 100 ampolas. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).



Em nota, a Anvisa informou que o lote AR-001/25 do produto não pode ser vendido, distribuído ou utilizado. O anestésico é fabricado pela empresa Hipolabor Farmacêutica.

Laudo do Instituto Adolfo Lutz (Lacen) de São Paulo apresentou resultado insatisfatório em ensaios de descrição da amostra e aspecto, “devido à presença de partícula estranha no medicamento”.



A reportagem entrou em contato com a Hipolabor Farmacêutica e aguarda posicionamento.

Propaganda

A resolução também proibiu a propaganda dos seguintes produtos fabricados pela empresa Medkaya Produtos e Serviços Farmacêuticos: cogumelos e produtos de cannabis.