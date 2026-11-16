Casos foram reunidos após a entrada da primeira turma feminina - Reprodução / redes sociais

Casos foram reunidos após a entrada da primeira turma femininaReprodução / redes sociais

Publicado 16/11/2026 19:14

São Paulo - Levantamento do Ministério Público Militar (MPM) apontou seis casos de possíveis crimes de assédio a mulheres das Forças Armadas . Os dados foram obtidos pela CNN e registram suspeitas de assédio sexual, importunação sexual e violência psicológica contra mulheres que participam do serviço militar voluntário inicial.